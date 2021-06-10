500 bin Rus tatil için kapıda

Rus halkı için yaz tatilinde Türkiye’nin vazgeçilmesi mümkün olmayan destinasyon olduğunu dile getiren Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzikin, Türkiye’ye 21 Haziran tarihine kadar kısıtlama altında bulunan charter uçuşların temmuz başında başlamasını umutla beklediklerini dile getirdi.

Düzenlediği basın toplantısında Turizmciler Birliği’nin görüşlerini ortaya koyan Barzikin, “Rusya’nın Türkiye’yi Temmuz başında charter uçuşlara açması için iki önemli ve objektif nedeni bulunuyor” dedi. Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre Barzikin, “İlki Türkiye’nin salgınla başarılı mücadele vermesi. Türkiye’de son bir haftadaki vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Rusya’nın belirlediği kriterlere uygun. İkinci önemli neden Rusya’da 500 binin üzerinde kişi, acenteler üzerinden satın aldıkları turları gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu durum ciddi maddi sorumluluk getiriyor” ifadelerini kullandı.

ERKENE ÇEKİLMELİ

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin de Barzikin’e benzer açıklamalarda bulundu. Yüz binlerce Rus vatandaşının Türkiye uçuşlarının açılmasını beklediğini anlatan Gorin, “Salgınla ilgili Türkiye’ye gönderilecek Rus teftiş heyetiyle ilgili bizim hükümetten net açıklama alamadık. Ancak biz Tur Operatörleri Birliği olarak yasağın uzatıldığı 21 Haziran tarihini beklemeden 13 Haziran’a kadar Türkiye kararının açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye’ye uçuşların havayolu şirketleriyle planlanmasının da iki hafta sürebileceği dikkate alınmalı” dedi

ANTALYA’DA DÜŞÜK

Rusya’nın salgın dışında bir gerekçesi yoksa koronavirüs istatistiklerini dikkate alarak kararını vermesi gerektiğini de dile getiren Gorin, “Hangi ülkenin ulaşıma açılıp açılamayacağı belirli kriterlere bağlanmıştı. İlk kriter, söz konusu ülkede son iki haftada 100 binde 40 vakanın geçilmemesi gerektiğini söylüyor. Türkiye, bu oranı yakaladı. İkinci kriter, yine 14 günde günlük bulaş artışının nüfusa göre yüzde 1 seviyelerinde olması. Türkiye değil, DSÖ verilerine göre de Türkiye’de 24 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında Rusya’nın aradığı bu ikinci kriter yüzde -2. Uçuşların yoğun yapılacağı Antalya bölgesinde ise bu sayı çok daha düşük. Rusya’nın aradığı üçüncü kritere gelince. Son 4 günde virüs bulaşan kişi sayısı toplanarak bir önceki 4 günün bulaş sayısına bölünüyor. Çıkan sonucun yüzde 1’in altında olması gerek. Türkiye 0.92 oranla burada da aranan şartı yerine getiriyor. Dolayısıyla uçuş yasağının devam etmesi için gerekçe yok” yorumunu yaptı.

MOSKOVA’DA GÖRÜŞME

İki ülke arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde görüşmeler de Moskova’da geçtiğimiz gün yapıldı. Temaslarda uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunun da ele alındığı kaydedildi. Rusya Dışişleri’nin görüşmeyle ilgili açıklamasında “Görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkelerimiz arasında durdurulan uçuşların durum normale dönünce yeniden başlatılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır” ifadesine yer verildi.

ZİYARET BEKLENİYOR

Rusya hükümetinde Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki salgını denetleme karargâhının, Türkiye’de alınan tedbirlerle ilgili durumu yerinde incelemek için komisyon göndereceği söylenmişti. Rus heyetin, hangi tarihler arasında Türkiye’de bulunacağı net olarak belirtilmemekle beraber hafta sonuna kadar ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Rusya, geçen nisan ayı başlarında Türkiye’de koronavirüs salgınında vaka sayısının artışa geçmesi üzerine 15 Nisan-1 Mayıs arasında Türkiye’ye gerçekleştirilen uçuşlara ciddi kısıtlama getirmişti. Rusya hükümeti 1 Mayıs tarihinde ise Türkiye’ye uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını ilan etmişti.

ABD TÜRKİYE’YE SEYAHAT UYARI SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini güncelledi. Yeni listede Türkiye’nin de uyarı kategorisi değiştirildi. Daha önce “Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer alan Türkiye, yeni listede üçüncü seviyeye, yani “Seyahat Planlarınızı Gözden Geçirin” kategorisine alındı. Türkiye 26 Ağustos 2020 tarihli listede üçüncü seviyede yer alırken, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs vakalarının artması üzerine dördüncü kategoriye alınmıştı. Güncellenen listede dördüncü seviyeden üçüncü seviyeye alınanlar arasında Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İtalya, Güney Kıbrıs, Azerbaycan, Kanada, Meksika gibi bazı ülkeler de yer aldı.

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