Dev şirkette deprem! Satış haberi sonrası istifa etti

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Toshiba'dan yapılan açıklamada CEO Kurumatani'nin istifasının kabul edildiğini ve yerine Yönetim Kurulu Başkanı Satoshi Tsunakawa'nın atandığı bildirildi.

Tsunakawa, Kurumatani'nin 2018'de göreve gelmesinden önce 2 yıl CEO olarak görev yapmıştı.

CVC, Toshiba'yı satın almak için 7 Nisan'da yaklaşık 20 milyar dolar teklif etmişti. Financial Times'ın haberine göre Toshiba satın alma teklifini değerlendireceğini duyurmuştu.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYAR DOLAR

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirkete katılmadan önce CVC'nin Japonya biriminin başkanı olarak görev yapmıştı.

S&P Global Market Intelligence'a göre Toshiba, Salı günü itibarıyla 1.738 trilyon yen (15.84 milyar $) piyasa değerine sahipti.

Toshiba hisseleri, 2017'den bu yana en yüksek seviyesini Tokyo'da dört yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve 2021'deki kazancını% yüzde 57'ye ve piyasa değerini kabaca 19 milyar dolara çıkarmıştı.

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