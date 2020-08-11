Toshiba bilgisayar pazarından çekiliyor

Bilgisayar sektöründe taşlar yerinden oynuyor. Bir zamanların önce gelen markalarından biri olan Toshiba, aldığı flaş bir kararla bilgisayar üretimini tamamen durdurmuş durumda. Elinde kalan hisselerini de Dynabook'a satan Toshiba'yı artık bu pazarda göremeyeceğiz.

1985 yılında ilk bilgisayarı olan T1100 ile kullanıcılarının karşısına çıkan Toshiba, uzun yıllar en çok tercih edilen markalardan biri oldu. Ancak zaman içinde rekabet daha da kızıştı, yeni oyuncuların pazara girmesi ve gereken hamlelerin yapılamaması Toshiba'nın kan kaybetmesine yol açtı.





2004 yılında satışa sunulan bir Toshiba dizüstü bilgisayar modeli

Son yollarda ciddi derecede mali sıkıntılar yaşayan ve bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Toshiba, son olarak bilgisayar biriminin yüzde 80'ini Sharp'a, yani dolayısıyla Foxconn'a satmıştı. Bu satış sonrası Toshiba ismi de ortadan kaldırılmıştı. Sharp ile yapılan anlaşma neticesinde bilgisayarlarda kullanıcılacak ismin Dynabook olmasına karar verilmişti.