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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.04.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Japon devine alıcı çıktı! 20 milyar dolarlık teklif verdi...

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Japon devine alıcı çıktı! 20 milyar dolarlık teklif verdi...

Koronavirüs süreci satın almaları da hızlandırırken dünyanın önde gelen şirketlerinden CVC Capital Partners, Japon devi Toshiba'yı satın almak için teklif verdi.

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden Lüksemburglu CVC Capital Partners, gözünü Japon elektronik devi Toshiba'ya çevirdi. CVC Japon devini satın almak için resmi teklif verdi. 

İngiliz şirketten flaş satın alma kararı
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Financial Times'ın haberine göre Toshiba satın alma teklifini değerlendireceğini duyurdu. Kaynaklara göre CVC, Toshiba için tam 20 milyar dolarlık teklifte bulundu. 

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYAR DOLAR

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirkete katılmadan önce CVC'nin Japonya biriminin başkanı olarak görev yapmıştı.

Rekor satın alma: Microsoft 10 milyar doları gözden çıkardı
Rekor satın alma: Microsoft 10 milyar doları gözden çıkardı

S&P Global Market Intelligence'a göre Toshiba, Salı günü itibarıyla 1.738 trilyon yen (15.84 milyar $) piyasa değerine sahipti.

Toshiba hisseleri, 2017'den bu yana en yüksek seviyesini Tokyo'da dört yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve 2021'deki kazancını% yüzde 57'ye ve piyasa değerini kabaca 19 milyar dolara çıkarmıştı.

Son dakika... S&Pden flaş satın alma
Son dakika... S&P'den flaş satın alma

 

 

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