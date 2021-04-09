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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Japon firmalara Uygur Türkleri çağrısı! Aralarında dev şirketler de var...

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Japon firmalara Uygur Türkleri çağrısı! Aralarında dev şirketler de var...

Human Rights Now (HRN) yayımladığı ortak açıklamada Japon firmalardan Uygur Türklerini zorla çalıştıran fabrikalarla irtibatınızı soruşturun talebinde bulundu.

Japonya'da Uygur Türkleri Japon firmalardan, Çin’deki işletmelerinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan Uygur Türklerinden menfaat elde eden fabrikalarla muhtemel irtibatlarını soruşturmasını talep etti.

Japonya Uygur Federasyonu ile Tokyo’daki insan hakları örgütlerinden Human Rights Now (HRN) yayımladığı ortak açıklamada, Japon firmalara, "Uygur Türklerini zorla çalıştıran fabrikalarla irtibatınızı soruşturun" çağrısı yapıldı.

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Açıklamada, Japon firmalardan, özerk bölgede zorla çalıştırılan Uygur Türklerinden menfaat elde eden fabrikalarla irtibatı soruşturmaları ve bulunması halinde bu fabrikalarda ticari ilişkileri askıya almaları talep edildi.

Japon firmalara Uygur Türkleri çağrısı Aralarında dev şirketler de var...

Federasyon, yazılı talebin Japon elektronik şirketleri Sony ile Toshiba dahil 14 Japon firmaya gönderildiğini açıkladı. Çağrıyı haberleştiren Kyodo ajansı, Uygur Türklerine yönelik baskılar karşısında ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada’nın Pekin yönetimine yaptırım uygulamasına rağmen "Japonya’nın bu konuda pasif kalarak yaptırım uygulamadığı eleştirilerine" yer verdi.

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KYODO, ASPI RAPORUNU SORUŞTURMUŞTU

Avustralyalı Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) geçen yılki raporunda, küresel çapta 80 firmanın, Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağladığını ortaya çıkarmıştı.

Kyodo ajansının, rapordaki 14 Japon firmanın durumunu soruşturduğu Şubat 2021 araştırmasında, listedeki 12 firmanın, Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planladığı ortaya çıkmıştı.

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