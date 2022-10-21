TOKİ indirimine rekor ilgi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve işyeri sahipleri için indirim kampanyası düzenledi. Borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenlere özel, 23 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılan yüzde 25 indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı. Yılda iki kez düzenlenen indirim kampanyasında bu dönemde çifte rekor yaşandı. Hem bugüne kadar yapılan en yüksek indirim uygulandı hem de en fazla katılım sağlandı. Bir önceki kampanya yüzde 22 indirim yapılmış ve 26 bin 306 konut ve işyeri alıcısı yaralanmıştı. Geçmiş yıllardaki indirim oranı yüzde 20 olmuştu.

35 BİN KİŞİ BORCUNU TAMAMEN KAPATTI

30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021’den önce başlamış olan konut ve işyeri sahiplerine indirim yapıldı. Kampanyadan borcunu tamamen kapatanların yanı sıra, borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla ödeme yapanlar da faydalandı. Buna rağmen katılımcıların büyük çoğunluğu borcunu tamamen ödemeyi seçti. 38 bin 532 kişi arasında, bütün borcunu kapatan 35 bin 257 kişi tapularını almaya hak kazandı. 3 bin 275 konut ve işyeri alıcısı yaptıkları ödemelerle yüzde 25 indirimden faydalandı.

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KİŞİSEL TASARRUF KULLANILDI

Kampanyadan yararlananların yüzde 83.87’sinin borçlarını kişisel tasarrufları ile kapatması da dikkat çekti. Geriye kalan kısım ise kredi imkanından yararlandı. İndirim kampanyası kapsamında konut için 120 ay vadeye kadar yüzde 1.29, işyeri için yüzde 1.57 oranlı kredi imkanı sunulmuştu. Kampanya kapsamında arsa alıcılarının borçları üzerinden de yüzde 12.5 indirim sağlandı. Satışları 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2021 yılı sonu itibariyle başlamış olan arsalar için 23 Eylül tarihinde başlayan indirim kampanyası 14 Ekim’de son buldu. Arsa indirim kampanyasından ise 55 arsa alıcısı yararlandı.

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UCUZ KONUT İÇİN SON 10 GÜN

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinde başvuru süreci devam ediyor. 5 yılda toplam 500 bin konut, 50 bin işyeri ve 1 milyon arsa, dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartları ile sunulacak. İlk etapta, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konutun kurasına katılmak isteyenler için son 10 gün. Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvurular 31 Ekim’de, E-devlet başvuruları ise 28 Ekim’de sona erecek. 10 bin işyeri ve 1 milyon altyapılı konut arsasına başvuru süreci 10 Ekim’de başladı, 7 Kasım’da tamamlanacak. Kasımın ilk haftası konutlarda hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri başlayacak. 2023’ün ilk çeyreğinde tüm kuraların tamamlanması planlanıyor. Konutların inşasına da 25 Ekim’de başlanacak.