Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

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Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, milyon dolarların döndüğü yasadışı bahis ile ilgili yaptığı çalışmada geçen şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı’ın ismine ulaştı. Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde şafak operasyonu yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36’sı gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere, delil oluşturabilecek evraklara el koyuldu.

KRİPTO HESAPLARA GÖNDERİLMİŞ

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri iddia edildi. Bu yöntemle 2.5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtildi.

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Yurtiçi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Ankara Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla el koyuldu. Savcılık ve emniyet birimleri gözaltına alınan şüphelilerin Ankara’ya getirildiğini ve bugünden itibaren sorgularına başlanacağını kaydettiler.

2.5 MİLYAR TL ONLARIN GRUBUNA

Yasadışı bahisten elde edilen, hesaplarda toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 işlemle Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi. Şüphelilerin bu yolla 2.5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri açıklandı.