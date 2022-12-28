Taksimetreye zam geldi, plakalar 1 milyon lira arttı

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İstanbul’da UKOME kararı gereğince ticari taksi tarifelerine zam geldi. Taksilerde indi-bindi 28 liradan 40 liraya yüzde 42,85 oranında artış yaşadı. Açılış ücreti de 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına ücret 6,30 liradan 8,51 liraya, saatlik ücret ise 67,20 liradan 100,80 liraya çıktı.

Yapılan yeni ücret düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

PLAKA FİYATLARI 1 MİLYONA YAKIN ARTTI

Tarife değişikliğiyle birlikte ticari taksi plaklarının fiyatları da artış gösterdi. Sadece 1 günde 1 milyon liraya yakın değer kazanan ticari taksi plakaları 6 milyon 250 bin liradan satışa çıktı. Sadece bir günde plaka fiyatlarındaki artış yüzde 15’i aştı.

Plaka fiyatlarını belirlemede galericiler etkili oluyor. Az sayıda satışa çıkan plakalar nedeniyle alım oldukça tıpkı borsada olduğu gibi fiyatlar yükseliyor, satış olursa fiyatlar düşüşe geçiyor. Uzun süredir plaka fiyatları yükseliş gösteriyor.

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KİRALAR 16 BİN LİRAYI BULDU

Plaka kiraları ise 16 bin lira olarak belirlendi. Kiracılar hava parası olarak da galericilere her yıl 1 kira bedeli kadar ücret veriyor.

8+1 TAKSİ PLAKALARI DA DEĞERLENDİ

Yeni çıkan 8+1 taksi plakaları da 5 milyon lirayı aştı. 4,2 milyon lira seviyelerinden satışa çıkan plakalar kısa sürede yüzde 20 civarında artış yaşamış oldu. Bu taksilerin kiraları ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. 8+1 taksiye uygun araçlar da 1 milyon lira civarında satılıyor.

TİCARİ TAKSİYE GİRECEK ARAÇLAR 364 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Ticari taksiye en çok konulan otomobil olan Fiat Egea'nın benzinli baz versiyonu 364 bin 900 liradan, dizel baz versiyonu ise 515 bin 900 liradan satılıyor.

TAKSİDE YEVMİYELER DE ARTACAK

Ticari taksilerde genellikle 2 şoför çalışıyor ve mal sahibine belli bir ücret veriyorlar. 12 saat çalışan bir şoför ortalama olarak yeni araçlarda 500 lira yevmiye, SGK ücretleri, aracın deposunun doldurulması, aracın yıkatılması varsa durak ücretini ödüyor. Bu masraflardan sonra şoförün kazandığı kendisine kalıyor. Yeni tarife ile birlikte yevmiye artacakken yeni yılla birlikte SGK ücretleri de artmış olacak ve şoförler direksiyona borçlu oturacak.



ZAM BEĞENİLMEDİ

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Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86’ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı, 100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30’du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50’de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.

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Aksu “Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB’den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1’inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu” ifadesini kullandı.

TAKSİLER AYAR KUYRUĞUNDA

Ticari taksiler 1 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek yeni tarife nedeniyle taksimetrelerini ayarlatmaya başladı. Binlerce taksi ayar istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetre ayar ücreti 599 lira olarak belirlendi.

“ESNAF FEDAKARLIK YAPTI”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt “Taksimetre zammı esnafın beklentisinin altında gerçekleşti, enflasyon rakamları ve ekonomik durum ortada. Tarifede esnafımız kendinden fedakarlık etmiş oldu” dedi.

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8+1 taksilerin henüz piyasaya çıkmadığını söyleyen Yurt, plaka fiyatlarındaki artışa yönelik olarak “Taksi plakası fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Arz ve talebe bağlı bir durum. Fiyat değişimlerini herhangi bir etkene bağlayamayız. Alıcı ve satıcı arasındaki pazarlık sonucu fiyat belirleniyor” ifadesini kullandı.

“PLAKA KİRALAMANIN YASAL ÇERÇEVESİ YOK”

Taksi plakası kiralamanın yasal bir dayanağı olmadığını belirten Yurt “Karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak PLAKA kiralaması yapılıyor, yasal olarak bir zemini yok. Mal sahibinden kiralayan da var, Oto Center esnafından kiralayan da var. Bu kiralamalarda hava parası alan da oluyor almayan da oluyor. Hava parasını doğru bulmuyoruz” dedi.

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Yurt, taksi camiasında sorunlar bulunduğunu taksimetre zammı ile bu sorunların bir nebze de olsa azalacağını ve ortadan kalkacağını kaydetti.

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