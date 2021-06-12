Son etkilenen şirket oldu... Dünyanın en büyük hamburger zincirine siber saldırı şoku!

Siber saldırganların Güney Kore ve Tayvan'daki müşterilerle ilgili dosyalara ulaştığı tespit edildi. İhlal e-posta, teslimat adresleri ve telefon numaralarını içeriyordu. Ancak ödeme ayrıntılarını içermiyordu.

Firmanın bir sözcüsü, "Bu dosyalardaki müşterileri bilgilendirmek" için adımlar atacağını söyledi. İlk olarak Wall Street Journal tarafından bildirilen siber saldırının ayrıntıları, şirketin ağında yetkisiz bir faaliyet tespit edildikten sonra harici bir soruşturma sırasında keşfedildi.

KİŞİSEL VERİLER DE ÇALINDI

Restoranlarındaki operasyonlar saldırıdan etkilenmedi. Ancak fast food firması, hangi ülkelerde olduğunu söylemese de, çalışanların kişisel verilerine de erişildiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde şirket çalışanların kişisel verilerini içeren dosyaları ele almak için adımlar atacak.

ARKA ARKAYA SİBER SALDIRI

Son haftalarda siber saldırganlar tarafından hedef alınan en son büyük firma oldu. Oyun yayıncısı Electronic Arts (EA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının FIFA 21 gibi oyunların kaynak kodu da dahil olmak üzere değerli bilgileri çaldığını söyledi.

Colonial Pipeline CEO'su da bu hafta senatörlere, Mayıs ayında Bitcoin'deki bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar fidye ödeme kararının kariyerinin "en zor kararı" olduğunu söyledi. Bu paranın çoğu o zamandan beri ABD Adalet Bakanlığı tarafından geri alındı.

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