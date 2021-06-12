MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon etkilenen şirket oldu... Dünyanın en büyük hamburger zincirine siber saldırı şoku!
GeriEkonomi Son etkilenen şirket oldu... Dünyanın en büyük hamburger zincirine siber saldırı şoku!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 12.06.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Son etkilenen şirket oldu... Dünyanın en büyük hamburger zincirine siber saldırı şoku!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son etkilenen şirket oldu... Dünyanın en büyük hamburger zincirine siber saldırı şoku!

Dünyanın en büyük hamburger zinciri McDonald's, müşterilerin ayrıntılarını açığa çıkaran bir veri ihlalinden etkilenen en son büyük şirket oldu.

Siber saldırganların Güney Kore ve Tayvan'daki müşterilerle ilgili dosyalara ulaştığı tespit edildi. İhlal e-posta, teslimat adresleri ve telefon numaralarını içeriyordu. Ancak ödeme ayrıntılarını içermiyordu.

EA hacklendi mi Electronic Arts’a siber saldırı şoku
EA hacklendi mi? Electronic Arts’a siber saldırı şoku

Firmanın bir sözcüsü, "Bu dosyalardaki müşterileri bilgilendirmek" için adımlar atacağını söyledi. İlk olarak Wall Street Journal tarafından bildirilen siber saldırının ayrıntıları, şirketin ağında yetkisiz bir faaliyet tespit edildikten sonra harici bir soruşturma sırasında keşfedildi.

KİŞİSEL VERİLER DE ÇALINDI

Restoranlarındaki operasyonlar saldırıdan etkilenmedi. Ancak fast food firması, hangi ülkelerde olduğunu söylemese de, çalışanların kişisel verilerine de erişildiğini söyledi.

Siber saldırıya uğramıştı Dünyanın en büyüğü... 11 milyon dolar fidye ödedi
Siber saldırıya uğramıştı! Dünyanın en büyüğü... 11 milyon dolar fidye ödedi

Önümüzdeki günlerde şirket çalışanların kişisel verilerini içeren dosyaları ele almak için adımlar atacak. 

ARKA ARKAYA SİBER SALDIRI

Son haftalarda siber saldırganlar tarafından hedef alınan en son büyük firma oldu. Oyun yayıncısı Electronic Arts (EA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının FIFA 21 gibi oyunların kaynak kodu da dahil olmak üzere değerli bilgileri çaldığını söyledi.

Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı
Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda! Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı

Colonial Pipeline CEO'su da bu hafta senatörlere, Mayıs ayında Bitcoin'deki bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar fidye ödeme kararının kariyerinin "en zor kararı" olduğunu söyledi. Bu paranın çoğu o zamandan beri ABD Adalet Bakanlığı tarafından geri alındı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi