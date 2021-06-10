Siber saldırıya uğramıştı! Dünyanın en büyüğü... 11 milyon dolar fidye ödedi

JBS'deki bilgisayar ağları geçen hafta siber saldırıya uğradı ve Avustralya, Kanada ve ABD'deki bazı operasyonlar geçici olarak kapatıldı.

Rus siber korsanların saldırısına uğrayan ABD’nin en büyük et tedarikçisi JBS firması, 11 milyon dolar fidye ödedi. JBS, müşterileri korumak için ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, bütün tesisler tekrardan hizmete girdikten sonra fidye ücretinin korsanların hesabına yatırıldığı belirtildi.

JBS CEO'su Andre Nogueira, "Bu, şirketimiz ve kişisel olarak benim için verilmesi çok zor bir karardı" dedi.

"BİZİM İÇİN ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUMDU"

Açıklamayı yapan firma yetkilisi, "Bizim için gerçekten üzüntü verici bir durumdu ancak müşterilerimizi düşünmek zorundaydık" dedi.

Şirketin açıklamasında, 11 milyon dolarlık ödemenin Rus siber korsanlara bitcoin cinsinden yapıldığı söylendi.

ABD'nin en büyük et tedarikçisi firmaya yapılan siber saldırı sonucu işletmenin beşte birlik bölümü hizmet veremez hale gelmişti.

BİDEN "PUTİN’LE DE BU KONUYU KONUŞACAĞIM" DEMİŞTİ

Siber saldırının ardında ABD Başkanı Joe Biden kameralar karşısına geçmiş, "Saldırılara karşılık verme konusunu yakından takip ediyoruz, Putin’le de bu konuyu konuşacağım" demişti.

Geçtiğimiz günlerde yine Rus siber korsanların akaryakıt boru hattına yaptığı saldırıda da milyarlarca dolarlık zarar gerçekleşmiş, doğu yakasındaki eyaletlerde büyük benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

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