Dev şirkete siber saldırı şoku! Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce kişi kullanıyordu

Techcrunch'tan Zack Whittaker'ın haberine göre aralarında Lutfhansa, Singapur Havayolları ve United gibi havacılık devlerinin yer aldığı 27 üyeli Star Alliance'e hizmet veren SITA'ya 24 Şubat tarihinde siber saldırı gerçekleştirildi.

Havayolları için bilet satın alma, check-in ve bagaj kontrolü gibi yolcu işleme sistemlerini işleten Amerikan şirketi, olaydan etkilenen müşterilerle ve tüm ilgili kuruluşlarla iletişim kurmak için harekete çekildiğini duyurdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının güvenlik tehditleri konusunda endişeler uyandırdığını ve aynı zamanda siber suçluların daha güçlü ve aktif hale geldiğini biliyoruz. Bu oldukça karmaşık bir saldırıydı. Hızla hareket ettik ve saldırıya müdaha etmeye çalıştık. Siber güvenlik alanında önde gelen harici uzmanların desteğiyle olayı soruşturmaya devam ediyoruz" dendi.

TEK BİR ŞİRKETLE SINIRLI DEĞİL

Bununla birlikte SITA, veri ihlalinden Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Air New Zealand, Finnair ve Jeju Air yolcularının doğrudan etkilendiğini açıkladı.

SITA, Sabre ve Amadeus ile birlikte havayollarına yolcu bileti ve rezervasyon sistemleri sağlayan havacılık pazarındaki birkaç şirketten biri.

Sabre, bilgisayar korsanlarının bir milyondan fazla müşteri kredi kartı bilgilerine eriştikten sonra 2017 ortasında otel rezervasyon sistemini etkileyen büyük bir veri ihlali olduğunu bildirdi. ABD merkezli şirket, Aralık ayında 2,4 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı ve ihlalin ardından siber güvenlik politikalarında değişiklik yapmayı kabul etti.

2019'da bir güvenlik araştırmacısı, Air France, British Airways ve Qantas tarafından kullanılan Amadeus'un yolcu rezervasyon sisteminde, bir güvenlik açığı buldu.