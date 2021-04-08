Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Sosyal medya devi Facebook'taki veri sızıntısından sonra bir platform daha aynı haber ile gündemde.

Online kariyer platformu LinkedIn hack'lendi! Yaşanan teknik açıktan faydalanan siber saldırganlar 500 milyon kişinin hesap verileri çalındı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde bulunan LinkedIn'deki bilgileri çalan hacker'lar bu veriler için ödeme talep ediyor.

FİDYEYİ BITCOIN OLARAK İSTİYORLAR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, siber saldırganlar veri başı 1000 dolar talep ediyor. Saldırganlar ödemenin ise Bitcoin olarak yapılmasını istiyor

Hacker'ların bazı bilgileri darkweb'den sattığı da gelen bilgiler arasında.

Siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar kullanıcılara LinkedIn paralılarını değiştirme ve yeni parola olarak güçlü bir kombinasyon seçme uyarısında bulunuyor.