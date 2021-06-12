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Ekonomi
Haber Giriş: 12.06.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda! Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı

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Son dakika: Volkswagen ve Audi sahipleri teyakkuzda! Araç sahiplerinin kişisel bilgileri çalındı

Alman Volkswagen ve Audi marka otomobil firmalarına düzenlenen siber saldırıda müşteri bilgileri çalındı. Açıklamada satın almak isteyenlerin bilgileri çalındı dendi.

Volkswagen ve VW'nin lüks markası Audi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki müşterilerin iletişim bilgilerini ve ehliyet numaraları gibi kişisel bilgilerini açığa çıkaran siber saldırıya maruz kaldı. 

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Veri ihlali kapsamındaki bu veriler telefon numaralarını, e-posta adreslerini, ev adreslerini ve bazı durumlarda araç kimlik numaralarını içeriyor. Şirket, ABD'de, çoğunlukla Audi müşterileri veya alışveriş yapanlar olmak üzere, ihlalde özellikle hassas bilgileri alınan 90 bin kişiye ulaştı. 

Veri ihlaline ehliyet numaraları ve az sayıda durumda Sosyal Güvenlik numaraları, VW veya Audi hesap numaraları ve doğum tarihleri ​​dahil. Şirket, çok hassas bilgileri alınanlara ücretsiz kredi koruması sunuyor.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Volkswagen ABD'den yapılan açıklamaya göre, ihlal, yalnızca bir Audi veya VW aracı satın almakla ilgili bilgi isteyen kişilerin verilerini içeriyordu. 

VW ABD yaptığı açıklamada, "Bunun mevcut veya potansiyel müşterilerimize yol açabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, kişilerin kendileri veya araçları hakkında bilgi vermelerini isteyebilecek şüpheli e-postalar veya diğer iletişimler için tetikte olmalarını öneriyoruz" dedi. 

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