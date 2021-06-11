EA hacklendi mi? Electronic Arts’a siber saldırı şoku

ABD merkezli oyun şirketi Electronic Arts (EA) siber saldırıya uğradı. Saldırı haberini duyuran Vice haber sitesi, 780 GB'lık verinin çalındığını iddia etti.

Saldırganların, FIFA 21 gibi oyunlar ve diğer birçok yüksek profilli oyun için temel olarak kullanılan tescilli Frostbite oyun motoruna ait kaynak kodlarını indirdikleri iddia edildi.

"OYUNCU VERİLERİ ÇALINMADI"

Şirket, hiçbir oyuncusunun verisinin çalınmadığını açıkladı.

Bir şirket sözcüsü, "Ağımıza yapılan bu izinsiz girişi araştırıyoruz" dedi. Olay ile ilgili güvenlik güçleriyle iletişime geçildi.

EA'dan yapılan açıklamada, saldırının bir fidye yazılımı saldırısı olmadığının ve yakın bir zamanda gerçekleştiğinin altı çizildi.

BENZER SALDIRILAR YAKIN ZAMANDA 2 KEZ DAHA YAŞANMIŞTI

Geçen yıl Kasım ayında, Street Fighter ve Resident Evil'in yapımcısı Capcom, 350.000'e kadar kişinin kişisel bilgilerini açığa çıkarmış olabilecek bir fidye yazılımı saldırısına uğradı.

Ve Şubat ayında, Cyberpunk geliştiricisi CD Projekt Red , birkaç oyunun kaynak kodunun çalınması ve çevrimiçi açık artırmaya çıkarılmasıyla sonuçlanan başka bir fidye yazılımı saldırısına uğradı.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Electronic Arts, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olmakla beraber yayınladığı oyunlar arasında Star Wars: Jedi Fallen Order, The Sims ve Titanfall var.

EA hisseleri yüzde 2,4 kadar düşerek 142,31 dolara geriledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara