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Tokat Havalimanı açıldı! Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Tokat Havalimanı
Tokat Havalimanı açıldı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada son 20 yılda Tokat'a 47 milyar liralık yatırım yapıldığının altını çizdi. Ekonomideki çalkantıların tüm dünyada yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

 * 3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyorum ki Tokat da bizi özlemiş. Onları gönülden selamlıyoruz. Bugün tamamlanan eserlerin resmi açılışları için birlikteyiz. Bugün hem şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sizlerin takdirine sunmaya hem de yeni hedefleri görmeye geldik. 

* Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne, fesat sahibini sokmasın. 13 yıl önce Tokat'ta mitingimizi yaparken, vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin siyaset yolculuğunun her adımı, 'Dik duracağız, düz yürüyeceğiz, doğru gideceğiz' sözüne uygun şekilde geçmiştir. 

* Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe Muhsin kardeşimin onurlu duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 

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"TÜRKİYE OLARAK NEREDE DURDUĞUMUZU ANLATTIK"

* Tokat olarak biz biriz, beraberiz kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz diyorsunuz. Sadece şehirlerden bir şehir değildir Tokat. Burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi Osmanlı zamanında. Ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Tokat önemli bir merkezdi. 

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* Bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar. Ben dün Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık şimdi sizlerle Tokat'tayım. Malazgirt Zaferi'nden sonra Buhara mimarisiyle yapılan ilk cami bu şehirdedir. 

* Tokat sıradan bir şehir değildir. Her Tokatlı kardeşim kadrini kıymetini bilmelidir. Tokat'ı hakkettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz.

Tokat Havalimanı açıldı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız

YATIRIM BEDELİ 5 MİLYAR LİRA

* Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Tokat'a yakışır. Daha nice yatırımlar var. Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olacaktır. 

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* Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Çok uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacaktır. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değil, Tokat çevreyolu köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye Asbastı yolunun Tokat-Sivas yolu ikbalinin, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 

* 25 ayrı yatırımı eğitimde hizmete açıyoruz. Güneş enerjisi santralimizi de resmen bugün hizmete sunuyoruz. 150 yataklı Erbaa  ve Turan, 10 yataklı Pazar devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık yatırımının açılışını da bugün yapıyoruz. 

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20 YILDA 47 MİLYAR LİRA YATIRIM

* Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı. Şifa bulduk. Henüz atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu şifa bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Tüm eser ve hizmetlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

* Son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz... 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları ana başlıklarıyla hatırlatayım. 4 tane yüzme havuzu yaptık, güreşte tarih boyunca büyük şampiyonlar çıkardı Tokat... Biz Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Güreş antrenman salonu ile katkıda bulunduk. 

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"BİRİLERİ LAF ÜRETİR, BİZ İSE İŞ ÜRETİRİZ"

* Spor salonu ve kültür merkezimiz de yolda. İhtiyaç sahiplerine toplam 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. 16 km'den devraldığımız bölünmüş yola 278 km ilave yaptık. 294 km'ye ulaştırdık. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. 

* Eşek ölür semeri kalır insan ölür eseri kalır... Farkımız bu. Burada ne kaldı 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız... Haziran 2023'te ben inanıyorum ki karşımdaki muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlıyoruz. 

* Toplam 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. 9 baraj ve bir göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz. 1,5 milyar lira Tokatlı çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Cumhur İttifakı çiftçi buluşmasını yapacağız. Modern toplumlar ne yaşıyorsa benim toplumum da bunu yaşayacak. Daha iyi olacak. 

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* 2023'te vereceğiniz destekle daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf döneminde Çanakkale'yi düşmanlarına mezar eden bir milletiz. Şimdi Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı... Fiyatı 2,5 milyar avro.

* Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık, siz de gelin dedik... Beraber açalım, Bay Kemal gelmedi... Yanındakiler gelmedi... Ya gelin de bu heyecanı birlikte yaşayalım... Gelmediler... Biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık. 

* Japonya bir numaraydı. Biz onları da geçtik 1 numara biz olduk. Eskiden saatlerce beklenirdi. Ama şimdi 6 dakika... Niye... Benim milletim buna layık onun için. Kağıt üzerinde parsellenen kıyısından köşesinden yağmalanmaya başlanan vatan topraklarını verdiği milli mücadele ile üzerinde yeni bir devlet inşa etmiş milletiz. 

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"EKONOMİDE BÜTÜK BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

* Gençler siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz. Gerektiğinde vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'a sonra milletimize güvendik. 

* Bir süredir mücadelemizi ekonomide yürütüyoruz. Bu sürecin de sancılarını yaşıyor. Bedellerini ödüyoruz. Salgın döneminde dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını gördük. Şu an 19 şehir hastaneleriyle sizlerleyiz. Artık hastanemizin olmadığı vilayetimiz yok. 

* Pandemi daha bitmemişten Ukrayna- Rusya krizi ortaya çıktı. Küresel enerji ve emtia fiyatlarının yansımalarını da kısa sürede aşacaktır. Ülkemizi büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU KISA SÜREDE AŞILACAK"

* Asgari ücret artışından sosyal desteklere kadar vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını biliyoruz. Kimi üretimdeki artışlardan kimi aç gözlülükten kaynaklanan yol açtığı yükün farkındayız. Hukuki önlemlerle bu sürecin yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü herkes görüyor. 

* Ekonomideki çalkantılar tüm dünyada. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yaşanıyor. Biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrete yaptığımız zamla en yüksek zammı yaptık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Tokat Havalimanı açıldı! Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız
daha fazla video içinTokat Havalimanı açıldı! Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız

550 MİLYON LİRAYA YAPILDI

Yeni Tokat Havalimanı bugünkü açılışla birlikte faaliyete geçti. 550 milyon lira yapım bedeli olan havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a uçuş düzenlenecek. 2700 metre uzunluğundaki pisti ile dikkat çeken havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı.

7 UÇAK KAPASİTESİ VAR

5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli, pist uzunluğu 2 bin 700 metre olan Yeni Tokat Havalimanı 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip.

Tokat Havalimanı açıldı Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu kısa sürece aşacağız

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 2 MİLYON

Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Tokat Havalimanı

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