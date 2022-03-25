Bitcoin'de yükseliş sürüyor! Uzman isimden 'kaos' uyarısı

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Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın bir numaralı gündemi olmayı korurken; dün piyasalar üzerinde Brüksel’de Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin stresi vardı. Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride "Rusya'nın sivillere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca ABD ve İngiltere Rusya’ya yeni yaptırımlar açıkladı. ABD yeni bir yaptırım paketi ile 400'den fazla isme uygulanacak kısıtlama ve yasakları duyururken; İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" şeklinde belirtti.

Ukrayna savaşının sürdüğü 1 aylık zamanda Rusya’ya sayısız finansal yaptırım uygulanırken; Rusya'nın ticaretini kripto paralar üzerinden yaparak bu yaptırımları delebileceği şeklinde yorumlar yapıldı. Ayrıca merkeziyetsiz yapısı sebebiyle kripto para piyasalarına da bazı yaptırımlar gelebileceği iddia edildi. Bu gelişmelerle kripto para birimleri iki yönlü sert dalgalandı.

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Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamalarda kripto paraların Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını belirtmişti.

Rusya’da uygulamaya başlanan sermaye kontrolleri sebebiyle ülke vatandaşlarının yurt dışına döviz gönderilmesi yasaklanırken, bu durum kripto paralara olan ilgiyi artırdı. Rus vatandaşların tasarruflarını koruyabilmek ve yurt dışına para transferlerini gerçekleştirebilmek için kripto paralara olan talebi artarken; savaşın başlamasından bu yana Rusya’da yapılan kripto para işlem hacimlerinin katlanarak arttığı görüldü.

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PETROL VE GAZ İHRACATI İÇİN BİTCOİN KABUL EDİLEBİLİR

BBC tarafından servis edilen habere göre; Rusya Federasyonu Devlet Duması Birleşik Rusya Partisi Milletvekili Pavel Zavalny, Rusya’nın petrol ve gaz ihracatı için Bitcoin ödemesi kabul edebileceğini öne sürdü. Zavalny, dost olarak kabul edilen ülkelerin kripto para biriminde veya yerel para birimlerinde ödeme yapmasına izin verilebileceği ifadelerini kullandı.

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Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş kripto paralarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Petrol satışında da kripto kullanılması ihtimali yükseliş ivmesini destekliyor. Fakat bu trend çok uzun sürmeyebilir” dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkeler' ile ilgili yeni bir açıklama yaprak; bu listede yer alan ülkeler ile doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planladıklarını belirtti.

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA SON DURUM

Yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin fiyatları bugünkü işlemlerde 2 Mart tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Bitcoin, yeni güne 43 bin 869 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 43 bin 634 doları, en yüksek ise 44 bin 338 dolar seviyesini gördü. Bitcoin (BTC), saat 13.57 itibarıyla yüzde 0,86 oranında yükselişle 44 bin 238 dolar seviyesini gördü.

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İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum fiyatları da; bugün içerisinde en düşük 3 bin 89 doları, en yüksek ise 3 bin 149 dolar seviyesini gördü. Ethereum (ETH), şu dakikalarda yüzde 1.25 oranında düşüşle 3 bin 142 dolar seviyesini gördü.

KRİPTO DÜNYASINDA BÜYÜK BİR KAOS GÖREBİLİRİZ

Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı





Kripto paralarda yükseliş eğilimi var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla hem yaptırımlar hem de savaş gereği huzursuz olan paralar bu alana gidiyor diyebiliriz. Petrol satışında da kripto kullanılması ihtimali yükseliş ivmesini destekliyor. Fakat bu trend çok uzun sürmeyebilir. Zira ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı faiz artırım kararları olacak ve enflasyon daha da derin bir sorun haline geliyor. Bu gerekçeler bile ülkelerin kripto paralara yasal düzenleme yapma ihtiyacına neden olacaktır.

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UZUN SÜRELİ POZİSYONLAR ÇOK RİSKLİ

Birde yaptırımlar kripto paralarla delinirse o vakit ülkelerin kripto paralara getireceği kısıtlama veya yasal düzenlemeler çok daha hızlı ve sert gerçekleşebilir. Bu durumda kripto dünyasında büyük bir kaos görebiliriz. Bıçak sırtı bir dönemdeyiz, uzun süreli pozisyonlar şu an için çok riskli.