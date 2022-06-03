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Son dakika... Memur ve emeklilerin zam oranları kesinleşmeye başladı! İşte maaşlara yatacak enflasyon farkları

#Emekli#Memur#Maaş
Son dakika... Memur ve emeklilerin zam oranları kesinleşmeye başladı İşte maaşlara yatacak enflasyon farkları

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına gelecek olan zamma odaklandı. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara gelecek zam oranı da netleşmeye başladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları maaşlara zammın yüzde 35 civarında olacağının sinyalini verdi.

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Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına gelecek zam oranı ortaya çıkmaya başladı. Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 2.98 oranında artış yaşadı.

Geçtiğimiz ayları incelediğimizde Ocak ayı yüzde 11.10, Şubat ayı yüzde 4.81, Mart ayı yüzde 5.46, Nisan ayı yüzde 7.25, Mayıs ayı yüzde 2.98 oranında TÜFE gerçekleşti. Toplamlarına baktığımızda ise yüzde 31.6 oranı karşımıza çıkıyor.

Hesaplamalardan kaynaklı olarak artışların da yapıldığını hesaba katarsak Haziran ayı enflasyonu açıklanmadan memur ve emekliler şu an için yüzde 35 civarında zammı hak etmiş durumda.

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HESABI HAZİRAN AYI ENFLASYONU BELİRLEYECEK

Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam geleceği Haziran ay enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte memurlar hesaplamalarını yaparak ne kadar zam aldıklarını görecekler.

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SGK VE BAĞKURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri her yıl iki defa zam alıyorlar. Enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklileri böylece gerçekleşecek oranlar nazarında maaşlarında farkı görebilecekler. Haziran ayı enflasyonu açıklanmasa da şu anda 5 aylık zam yüzde 35 civarında gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKIYLA ZAM ALIYOR

Kamu çalışanları ve kamudan emekli olanlar da her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alıyor. Toplu sözleşmeden çıkan zam oranının üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı da maaşlara zam olarak yansıyor. Memur ve memur emeklileri Temmuz 2022 için yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Temmuz ayı eklenmeyen enflasyon oranlarına göre yüzde 28.14 oranında enflasyon farkı ve yüzde 7.5 de toplu sözleşmeden gelecek zammı alacak olan memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 35 zammı hak etmiş durumda.

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