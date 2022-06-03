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Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

#Enflasyon#TÜİK#Piyasa
Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 73.5 oranında gerçekleşti.

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TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

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AYLIK TÜFE'YE GÖRE 5 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

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ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %61,63, AYLIK %3,83 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,64 artış gerçekleşti.

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YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %132,16, AYLIK %8,76 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.

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SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %115,18 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %5,46 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,22, imalatta %5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %38,49 ve su temininde %4,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,99, dayanıklı tüketim malında %3,57, dayanıksız tüketim malında %7,06, enerjide %27,65 ve sermaye malında %4,11 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 24 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 5 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; %43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %44,33 ile giyim eşyası, %59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %360,30, ham petrol ve doğal gaz %250,13, kok ve rafine petrol ürünleri %246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 26 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 3 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en düşük artış; %0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,33 ile metal cevherleri, %1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %38,49, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %11,00, içecekler %10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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#Enflasyon#TÜİK#Piyasa

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