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Son dakika... Kira artış oranları belli oldu

#Kira#Zam#Artış
Son dakika... Kira artış oranları belli oldu

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73.5 oranında gelmesiyle birlikte kiralara yapılacak zam da yüzde 39.33 oldu.

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Mayıs ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Mayıs ayında enflasyon yüzde 73.5 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 39.33  rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 39.33 oldu.

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KONTRAT SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Kontratın başladığı tarih her yıl zam yapma tarihi oluyor. 2021 Mayıs ayında kontrat yapıldıysa 2022 Mayıs ayında kiraya artış yapılması gerekiyor. Artış oranı 12 aylık tüketici enflasyonunun ortalaması alınarak belirleniyor. Kontratta aksi belirtilmedikçe bu oranın üzerinde zam yapılması yasal dışı oluyor. Yasal zam oranının üzerinde zam yapılmasını talep eden ev sahiplerine kira tespit davası açılabiliyor. Dava bitene kadar da yasal zam yapılarak kiracı olarak ev kullanılabiliyor.

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Son dakika... Kira artış oranları belli oldu

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