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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:59 | Son Güncelleme:

Son dakika… Koronavirüs aşısında KDV yüzde 1 olacak

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Son dakika… Koronavirüs aşısında KDV yüzde 1 olacak
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar Türkiye’de yüzde 1 KDV oranıyla satılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre koronavirüs aşısında KDV oranı yüzde 1 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31/12/2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Karar yılbaşından itibaren geçerli olacak.

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