MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika… KDV indirimlerine devam edilecek
GeriEkonomi Son dakika… KDV indirimlerine devam edilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.12.2020 - 08:11 | Son Güncelleme:

Son dakika… KDV indirimlerine devam edilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika… KDV indirimlerine devam edilecek
Abone Olgoogle-news

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki indirim süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uzatıldı.

Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle