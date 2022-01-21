Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak? Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir? İşte yanıtı

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Gıda ürünlerinde başlatılan KDV oranlarındaki sadeleşme çalışmasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı tüm taraflarla görüşerek yürütüyor.

Söz konusu KDV oranlarındaki sadeleştirme çalışmasında ilk beklenti temel gıda maddeleri olsa da aynı zamanda tüm alanlarda baştan sona yeniden ele alınması da hedefleniyor.

FİYAT ETİKETLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Çalışma için Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere birçok ilgili tarafla KDV çalıştayı düzenleniyor. Çalıştaylardaki son önerilerin de düzenlemeye şekil vermesi ve sonrasında Meclis’e gönderilmesi hedefleniyor.

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Ortak bir düşünce sağlandığı takdirde KDV oranlarında yapılacak düzenleme ile başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ürünün fiyat etiketinde düşüş sağlanması öngörülüyor.

3 FARKLI ŞEKİLDE UYGULANIYOR

KDV şu anda 3 farklı şekilde uygulanıyor. Bunlar; yüzde 1-8 ve 18 şeklinde belirlenmiş durumda. Farklı KDV uygulamaları ise sorunlara sebep olurken tek bir KDV oranı uygulaması üzerine de çalışılıyor.

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İlk etapta üzerinde durulan konu ise yüzde 18 olan KDV’nin düşmesi… Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük KDV oranı üzerine de çalışmalar yapılıyor. Bazı ürünlerde ise KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.

'TEMEL İHTİYAÇLARDAN KDV TAMAMEN KALDIRILMALI'

Aydın Ağaoğlu - Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı

Temel ihtiyaç maddelerinden tamamen KDV'nin kaldırılmasına yönelik beklenti içinde olduklarını söyleyen Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu "Temel ihtiyaçların karşılanması devletin anayasal görevidir. Başta bebek mamaları, hijyenik pedler, temel gıda ürünleri, peynir, yağ, süt, et, yumurta gibi yani lüks sayılamayacak ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması yurttaşların lehine olacaktır" dedi.

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‘KDV’DE DENGESİZLİK VAR’

Ağaoğlu “Sebze-meyvede tarladan çıkış yüzde 1 KDV, perakendede yüzde 8 KDV. Burada dengesizlik var. Devletin de vergi kaybı oluyor. Esnaf bu aradaki farkı ödememek için çeşitli muhasebe işlemlerine başvurabiliyor. Bu gibi ürünlerde KDV’nin tamamen kaldırılması bürokratik işlemleri de azaltacaktır.” açıklamasında bulundu.

‘SADAKADAN VERGİ ALINMAZ’

Sahipli ya da sahipsiz hayvanlar için de çalışmanın olması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu “Hayvanlara bakan duyarlı hayvan sever vatandaşlarımız kurlardaki artışa paralel olarak kedi-köpek maması fiyatlarının aşırı artmasından muzdaripler. Bu kişiler kendi mütevazi bütçelerinden ayırarak sahipsiz hayvanları besleme çabası gözetilerek kedi-köpek mamalarından KDV’nin kaldırılması lazım. Bu hayır işidir, sadakadan vergi alınmaz” değerlendirmesini yaptı.

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‘FATURALARDA DA KDV DÜŞÜRÜLMELİ’

Her evde kullanılan elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar için de KDV düzenlemesi olması gerektiğini belirten Ağaoğlu “Elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de düşürülmesi gerekiyor. Faturalardaki KDV’nin sıfırlanması, akaryakıttaki ÖTV’nin de indirilmesi gerekiyor. Bizzat belirtmiştim, ‘Akaryakıtta ufak tefek zamlar hemen yansıtılmamalı, ÖTV’den sübvanse edilmesi daha uygundur’ demiştim. Akaryakıta yüzde 3 zam geliyor, domatese yüzde 30 zam yapılıyor. Bu önerimi değerlendirdiler, ÖTV ile balanse etmeye gittiler. PÜİS, eşel mobil sistemde akaryakıtın fiyatı arttığında 60 kuruş ÖTV yerine 40 kuruş ÖTV’yi devlete veriyordu. Bu durum da ortadan kalktı.” dedi.

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‘KDV İNDİRİMLERİ DENETLENMELİ’

Pandeminin başladığı dönemde hükümetin bazı sektörlerde KDV oranını düşürmesine rağmen bunun fiyatlara yansımadığını belirten Ağaoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Pandemiyi ilk yaşadığımız yıl kamu otoritesi lokantalarda KDV’yi yüzde 1’e düşürdü. Başka birtakım ürünlerde de düşürüldü. Bu durum vatandaşa yansımadı. Yurttaşların bilinçli tüketici olarak fiyatları takip etmeleri, KDV indirimi yapmayanları Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmeleri gerekir. Bakanlığı ALO 175 hattından arayabilirler. Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘Haksız fiyat artışı mobil uygulaması’ akıllı telefonlara indirilerek ücretsiz olarak şikayetler kolayca kullanabilirler.”