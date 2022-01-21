Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak? Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir? İşte yanıtı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Sömestir tatili uzatılacak mı Bakan Özer yanıtladıSömestir tatili uzatılacak mı? Bakan Özer yanıtladı#Milli Eğitim Bakanı
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
Kasımpaşa sonrası biletini kesti Ancak U19da oynar...Kasımpaşa sonrası biletini kesti! "Ancak U19'da oynar..."#Galatasaray
15-20 santim kar kalınlığı olacak Peş peşe uyarılar: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın15-20 santim kar kalınlığı olacak! Peş peşe uyarılar: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın#Meteoroloji
Galatasarayın eski başkanı hayatını kaybettiGalatasaray'ın eski başkanı hayatını kaybetti#Selahattin Beyazıt
Aşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü... ABDli doktordan dikkat çeken paylaşımAşı karşıtlarının en gözde iddiası çöktü... ABD'li doktordan dikkat çeken paylaşım#Kovid Aşısı
KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtıKDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak? Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir? İşte yanıtı#KDV Oranları
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
Salgında umutlandıran sözler: Şubat sonundan itibaren rahatlama başlayacakSalgında umutlandıran sözler: Şubat sonundan itibaren rahatlama başlayacak#Koronavirüs
Dünya diken üstünde, böyle geldiler Birliklere duyuru: Savaş 9 ay sürebilirDünya diken üstünde, böyle geldiler! Birliklere duyuru: Savaş 9 ay sürebilir#RUSYA
Canlı yayında muhabire araç çarptıCanlı yayında muhabire araç çarptı#ABD
Elon Muskın hayali gerçek oluyor... İnsan beynine çip takacakElon Musk'ın hayali gerçek oluyor... İnsan beynine çip takacak!#Elon Musk
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyorPandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor#Pamela Anderson
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak? Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir? İşte yanıtı

#KDV Oranları#KDV İndirimi#Aydın Ağaoğlu
Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtı
Kübra GENÇBurak TAŞÇI

Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV düşüşü için tüm taraflarla görüşerek çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamında KDV indiriminin temel gıda ürünlerinin yanı sıra birçok alanda yapılması bekleniyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu temel ihtiyaçlarda KDV'nin komple kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Gıda ürünlerinde başlatılan KDV oranlarındaki sadeleşme çalışmasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı tüm taraflarla görüşerek yürütüyor.

Söz konusu KDV oranlarındaki sadeleştirme çalışmasında ilk beklenti temel gıda maddeleri olsa da aynı zamanda tüm alanlarda baştan sona yeniden ele alınması da hedefleniyor.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda kar ne zaman başlayacak Peş peşe uyarılar... Saat belli oldu İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Peş peşe uyarılar... Saat belli olduHaberi Görüntüle

FİYAT ETİKETLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Çalışma için Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere birçok ilgili tarafla KDV çalıştayı düzenleniyor. Çalıştaylardaki son önerilerin de düzenlemeye şekil vermesi ve sonrasında Meclis’e gönderilmesi hedefleniyor.

Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtı

Haberin Devamı

Ortak bir düşünce sağlandığı takdirde KDV oranlarında yapılacak düzenleme ile başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ürünün fiyat etiketinde düşüş sağlanması öngörülüyor.

3 FARKLI ŞEKİLDE UYGULANIYOR

KDV şu anda 3 farklı şekilde uygulanıyor. Bunlar; yüzde 1-8 ve 18 şeklinde belirlenmiş durumda. Farklı KDV uygulamaları ise sorunlara sebep olurken tek bir KDV oranı uygulaması üzerine de çalışılıyor.

Gözden Kaçmasın

Kripto paralarda büyük çöküş Herkes zarar yazdıKripto paralarda büyük çöküş! Herkes zarar yazdıHaberi Görüntüle

İlk etapta üzerinde durulan konu ise yüzde 18 olan KDV’nin düşmesi…  Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük KDV oranı üzerine de çalışmalar yapılıyor.  Bazı ürünlerde ise KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.

Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtı

'TEMEL İHTİYAÇLARDAN KDV TAMAMEN KALDIRILMALI'

Aydın Ağaoğlu - Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı

Temel ihtiyaç maddelerinden tamamen KDV'nin kaldırılmasına yönelik beklenti içinde olduklarını söyleyen Tüketici Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu "Temel ihtiyaçların karşılanması devletin anayasal görevidir. Başta bebek mamaları, hijyenik pedler, temel gıda ürünleri, peynir, yağ, süt, et, yumurta gibi yani lüks sayılamayacak ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması yurttaşların lehine olacaktır" dedi.

Haberin Devamı

‘KDV’DE DENGESİZLİK VAR’

Ağaoğlu “Sebze-meyvede tarladan çıkış yüzde 1 KDV, perakendede yüzde 8 KDV. Burada dengesizlik var. Devletin de vergi kaybı oluyor. Esnaf bu aradaki farkı ödememek için çeşitli muhasebe işlemlerine başvurabiliyor. Bu gibi ürünlerde KDV’nin tamamen kaldırılması bürokratik işlemleri de azaltacaktır.” açıklamasında bulundu.

Gözden Kaçmasın

Ermenistan’la dostluk adımları... Hedef tam normalleşmeErmenistan’la dostluk adımları... 'Hedef tam normalleşme'Haberi Görüntüle

‘SADAKADAN VERGİ ALINMAZ’

Sahipli ya da sahipsiz hayvanlar için de çalışmanın olması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu “Hayvanlara bakan duyarlı hayvan sever vatandaşlarımız kurlardaki artışa paralel olarak kedi-köpek maması fiyatlarının aşırı artmasından muzdaripler. Bu kişiler kendi mütevazi bütçelerinden ayırarak sahipsiz hayvanları besleme çabası gözetilerek kedi-köpek mamalarından KDV’nin kaldırılması lazım. Bu hayır işidir, sadakadan vergi alınmaz” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

‘FATURALARDA DA KDV DÜŞÜRÜLMELİ’

Her evde kullanılan elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar için de KDV düzenlemesi olması gerektiğini belirten Ağaoğlu “Elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de düşürülmesi gerekiyor. Faturalardaki KDV’nin sıfırlanması, akaryakıttaki ÖTV’nin de indirilmesi gerekiyor. Bizzat belirtmiştim, ‘Akaryakıtta ufak tefek zamlar hemen yansıtılmamalı, ÖTV’den sübvanse edilmesi daha uygundur’ demiştim. Akaryakıta yüzde 3 zam geliyor, domatese yüzde 30 zam yapılıyor. Bu önerimi değerlendirdiler, ÖTV ile balanse etmeye gittiler. PÜİS, eşel mobil sistemde akaryakıtın fiyatı arttığında 60 kuruş ÖTV yerine 40 kuruş ÖTV’yi devlete veriyordu. Bu durum da ortadan kalktı.” dedi.

Haberin Devamı

Son dakika... KDV sadeleştirilmesi nasıl yapılacak Hangi ürünlerde vergi sıfırlanabilir İşte yanıtı

‘KDV İNDİRİMLERİ DENETLENMELİ’

Pandeminin başladığı dönemde hükümetin bazı sektörlerde KDV oranını düşürmesine rağmen bunun fiyatlara yansımadığını belirten Ağaoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Pandemiyi ilk yaşadığımız yıl kamu otoritesi lokantalarda KDV’yi yüzde 1’e düşürdü. Başka birtakım ürünlerde de düşürüldü. Bu durum vatandaşa yansımadı. Yurttaşların bilinçli tüketici olarak fiyatları takip etmeleri, KDV indirimi yapmayanları Ticaret Bakanlığı’na şikayet etmeleri gerekir. Bakanlığı ALO 175 hattından arayabilirler. Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği ‘Haksız fiyat artışı mobil uygulaması’ akıllı telefonlara indirilerek ücretsiz olarak şikayetler kolayca kullanabilirler.”

Gözden Kaçmasın

Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ınıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#KDV Oranları#KDV İndirimi#Aydın Ağaoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele