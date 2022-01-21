Yemişim Swap’ını

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
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Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
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Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
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“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
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- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
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Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
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Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.
Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.
Vaazlar, sohbetler dinledim.
Kitaplar karıştırdım.
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İşte çok net biçimde söylüyorum:
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“Cin çıkarma”
CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)
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HÜKÜM BİR
ZORLA, ZORLAYARAK
TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.
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HÜKÜM İKİ
ARZ VE TALEP
BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.
*
“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:
*
Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.
Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.
*
Bakıyorum:
Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...
Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.
“Bırakın, bağlansınlar” derim.
*
Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:
*
- BİR: Söylediklerimden eminsem.
*
- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...
*
Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.
Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.
Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.
*
Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...
CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.
“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.
*
Belgesi var mı bunun?
1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.
*
Kimdi Şevki Yılmaz?
Yedi maddede özetleyeyim:
*
BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.
*
“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.
*
Bir anda çarşı karıştı.
Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.
Mailler, mesajlar, telefonlar...
Protesto üstüne protesto.
*
Mesela
18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.
Ve bugün 13’lerde seyrediyor.
*
20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...
“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.
Bir uçuş söz konusu olmadı.
*
20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının
Biraz keyfi kaçmıştı.
*
Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.
Bunun nedenini de şöyle açıkladı:
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
*
- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
*
Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
Yemişim Swap’ını
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Ekrandaki bir haber spikerinin...
“Yemişim swap’ını” diye ekranda racon üstüne racon kesmesini...
Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını...
Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini...
Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını...
Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını...
Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?
EDİ... EDİ... EDİ... BİR ACAYİP BAŞBAKAN
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Arnavutluk gezisinden bir video gördüm. Şöyle bir video:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erdoğan’a vazoyu andıran bir sanat eserini gösteriyor ve şöyle diyor: “Bunu ben yaptım.” Erdoğan şaşırarak, “Senin böyle maharetlerin var mı?” diye soruyor. Bunun üzerine Edi Rama, “Ben ciddi bir sanatçıyım” yanıtını veriyor.
*
İki metre boyuyla dünyanın en uzun boylu lideri kabul edilen Edi Rama’yı pek tanımıyordum ama enteresan bir kişilik olduğuna dair izlenim alıyordum.
Şöyle bir araştırınca, Ahmet Kaya’nın “Suphi... Suphi... Suphi... / Bir acayip adam” şarkısını çağrıştıran bir kişilikle karşı karşıya kaldım.
*
Heykeltıraş bir baba ile doktor bir annenin oğlu olarak 1964’te dünyaya gelmiş Edi Rama. Dinamo takımında basketbol oynamış, milli takıma kadar yükselmiş. Sanata yönelmiş, ressam olmuş. New York, Paris, Frankfurt, Sao Paulo’da sergiler açmış. Bir sergisi de 2015’te İstanbul’da Tophane-i Amire’de açılmış. Komünist Enver Hoca rejimine karşı düzenlenen gösterilerde yer almış. Ama siyasette sosyalist çizgide. Tiran Belediye Başkanlığı yapmış. Sosyalist Parti’nin başkanı olarak başbakanlığa yükselmiş. Eşi Müslüman ama kendisi Katolik. Siyasette yaşadıklarını “Kurban” adlı bir kitapta anlatmış. Bu kitap, İletişim Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılmış.
*
Başbakan olarak Edi Rama’nın mottosu aşağı yukarı şöyle: Her ülkeyle iyi geçinirim ama Türkiye’yle biraz fazla iyi geçinirim.
FETÖ’NÜN HRANT DİNK CİNAYETİNDEKİ ROL
BİR ara “Her suçu FETÖ’ye yüklüyorlar” diyerek “Hrant Dink’i de FETÖ öldürdü” cümlesine kuşkuyla yaklaşıyordum.
*
Fakat FETÖ’nün nasıl aşağılık, nasıl rezil, nasıl kumpasçı bir örgüt olduğunu idrak ettikçe...
Bu cinayetin de bir FETÖ operasyonu olduğunu anladım.
FETÖ’nün planı şuydu:
*
Hrant Dink öldürülecek... “Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır” diyenler olağan şüpheli haline gelecek... Ergenekon operasyonları için uygun bir iklim oluşacak...
Ve bingo! Amaç hasıl olacaktı.
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Yani Ergenekon operasyonlarına bir meşruiyet ve haklılık kazandırmak için Hrant Dink’i katlettiler.
Cinayetin arka planında FETÖ’cü istihbaratçı ve emniyetçiler vardı. Ön planında ise cinayeti Ergenekon’a yüklemek için çabalayan FETÖ’cü gazeteciler.
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Kendilerini “Hrant’ın dostları” olarak konumlandıranların bugün bile bu gerçeğe sırt dönüp...
Hrant Dink cinayetinde FETÖ’nün rolüne bir milim olsun değinmemeleri kaç puan?
ANTEP’E YAĞAN KAR İSTANBUL’A YAĞARSA
DUA edelim de Gaziantep’e yağan kar, İstanbul’a yağmasın.
Çünkü benzer bir kar İstanbul’a yağar ve İstanbul kara teslim olursa...
Gaziantep’in kara teslim olması karşısında Gaziantep Belediyesi’ne laf söyleyenler, bu kez İstanbul Belediyesi’ne söylenen laflar karşısında defansa geçmek zorunda kalacaklardır.
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Şimdiden söyleyeyim:
Bu defans, çok tatsız bir defans olacaktır.
İNERKEN DÜŞERKEN SABİT KALIRKEN
BAZI tipler var.
Faiz inerken de...
Faiz düşerken de...
Faiz sabit kalırken de...
Hep asabiler, hep mutsuzlar, hep laf sokucular, hep memnuniyetsizler, hep gerginler, hep şikâyetçiler.
*
Nedir, ne iştir?
BELLA HADİD PUANLARI TOPLUYOR
EN zor zamanında Filistin’e kuvvetli bir destek çıkmıştı. Üstelik dışlanmayı göze alarak...
Aldı benden bir 10 puan.
Ve son olarak yaprak sarması sardı evinin mutfağında... Hem de zeytinyağlısından ve kalem gibi...
Aldı benden bir 10 puan daha.
AŞIRI İYİ İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
“After Life” adlı diziyi izlerler.
Her akşamüzeri acıbadem yerler.
Mağazada giysileri dağıtmaya kıyamazlar.
Kötü bir espriye ayıp olmasın diye gülerler.
Sürekli karşılıksız severler.
Dolmakalemlere tutkuyla bağlanırlar.
Omikron’un virüsü bitireceğine inanırlar.
Havalar soğudukça sokaktaki kedileri düşünürler.
Kahve makinelerini hep yanı başlarında tutarlar.
İşleri güçleri politik mesaj olanlarla kafa bulurlar.
“Ben dokunmadan satın alamam” diyerek internetten sipariş vermezler.