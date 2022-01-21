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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Yemişim Swap’ını
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Yemişim Swap’ını

21 Ocak 2022

Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

Ekrandaki bir haber spikerinin...

“Yemişim swap’ını” diye ekranda racon üstüne racon kesmesini...

Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını...

Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini...

Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını...

Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını...

Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

EDİ... EDİ... EDİ... BİR ACAYİP BAŞBAKAN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Arnavutluk gezisinden bir video gördüm. Şöyle bir video:

Yemişim Swap’ını

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erdoğan’a vazoyu andıran bir sanat eserini gösteriyor ve şöyle diyor: “Bunu ben yaptım.” Erdoğan şaşırarak, “Senin böyle maharetlerin var mı?” diye soruyor. Bunun üzerine Edi Rama, “Ben ciddi bir sanatçıyım” yanıtını veriyor.

*

İki metre boyuyla dünyanın en uzun boylu lideri kabul edilen Edi Rama’yı pek tanımıyordum ama enteresan bir kişilik olduğuna dair izlenim alıyordum.

Şöyle bir araştırınca, Ahmet Kaya’nın “Suphi... Suphi... Suphi... / Bir acayip adam” şarkısını çağrıştıran bir kişilikle karşı karşıya kaldım.

*

Heykeltıraş bir baba ile doktor bir annenin oğlu olarak 1964’te dünyaya gelmiş Edi Rama. Dinamo takımında basketbol oynamış, milli takıma kadar yükselmiş. Sanata yönelmiş, ressam olmuş. New York, Paris, Frankfurt, Sao Paulo’da sergiler açmış. Bir sergisi de 2015’te İstanbul’da Tophane-i Amire’de açılmış. Komünist Enver Hoca rejimine karşı düzenlenen gösterilerde yer almış. Ama siyasette sosyalist çizgide. Tiran Belediye Başkanlığı yapmış. Sosyalist Parti’nin başkanı olarak başbakanlığa yükselmiş. Eşi Müslüman ama kendisi Katolik. Siyasette yaşadıklarını “Kurban” adlı bir kitapta anlatmış. Bu kitap, İletişim Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılmış.

*

Başbakan olarak Edi Rama’nın mottosu aşağı yukarı şöyle: Her ülkeyle iyi geçinirim ama Türkiye’yle biraz fazla iyi geçinirim.

FETÖ’NÜN HRANT DİNK CİNAYETİNDEKİ ROL

BİR ara “Her suçu FETÖ’ye yüklüyorlar” diyerek “Hrant Dink’i de FETÖ öldürdü” cümlesine kuşkuyla yaklaşıyordum.

*

Fakat FETÖ’nün nasıl aşağılık, nasıl rezil, nasıl kumpasçı bir örgüt olduğunu idrak ettikçe...

Bu cinayetin de bir FETÖ operasyonu olduğunu anladım.

Yemişim Swap’ını

FETÖ’nün planı şuydu:

*

Hrant Dink öldürülecek... “Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır” diyenler olağan şüpheli haline gelecek... Ergenekon operasyonları için uygun bir iklim oluşacak...

Ve bingo! Amaç hasıl olacaktı.

*

Yani Ergenekon operasyonlarına bir meşruiyet ve haklılık kazandırmak için Hrant Dink’i katlettiler.

Cinayetin arka planında FETÖ’cü istihbaratçı ve emniyetçiler vardı. Ön planında ise cinayeti Ergenekon’a yüklemek için çabalayan FETÖ’cü gazeteciler.

*

Kendilerini “Hrant’ın dostları” olarak konumlandıranların bugün bile bu gerçeğe sırt dönüp...

Hrant Dink cinayetinde FETÖ’nün rolüne bir milim olsun değinmemeleri kaç puan?

ANTEP’E YAĞAN KAR İSTANBUL’A YAĞARSA

DUA edelim de Gaziantep’e yağan kar, İstanbul’a yağmasın.

Yemişim Swap’ını

Çünkü benzer bir kar İstanbul’a yağar ve İstanbul kara teslim olursa...

Gaziantep’in kara teslim olması karşısında Gaziantep Belediyesi’ne laf söyleyenler, bu kez İstanbul Belediyesi’ne söylenen laflar karşısında defansa geçmek zorunda kalacaklardır.

*

Şimdiden söyleyeyim:

Bu defans, çok tatsız bir defans olacaktır.

İNERKEN DÜŞERKEN SABİT KALIRKEN

BAZI tipler var.

Faiz inerken de...

Faiz düşerken de...

Faiz sabit kalırken de...

Hep asabiler, hep mutsuzlar, hep laf sokucular, hep memnuniyetsizler, hep gerginler, hep şikâyetçiler.

*

Nedir, ne iştir?

BELLA HADİD PUANLARI TOPLUYOR

EN zor zamanında Filistin’e kuvvetli bir destek çıkmıştı. Üstelik dışlanmayı göze alarak...

Aldı benden bir 10 puan.

Yemişim Swap’ını

Ve son olarak yaprak sarması sardı evinin mutfağında... Hem de zeytinyağlısından ve kalem gibi...

Aldı benden bir 10 puan daha.

AŞIRI İYİ İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

“After Life” adlı diziyi izlerler.

Her akşamüzeri acıbadem yerler.

Mağazada giysileri dağıtmaya kıyamazlar.

Kötü bir espriye ayıp olmasın diye gülerler.

Sürekli karşılıksız severler.

Dolmakalemlere tutkuyla bağlanırlar.

Omikron’un virüsü bitireceğine inanırlar.

Havalar soğudukça sokaktaki kedileri düşünürler.

Kahve makinelerini hep yanı başlarında tutarlar.

İşleri güçleri politik mesaj olanlarla kafa bulurlar.

“Ben dokunmadan satın alamam” diyerek internetten sipariş vermezler.

X

Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2022
Aşırı dindar bir ailenin içine doğdum.

Babam ilahiyat mezunu bir müftüydü.

Din konusunda iyi bir öğretim gördüm.

Vaazlar, sohbetler dinledim.

Kitaplar karıştırdım.

*

İşte çok net biçimde söylüyorum:

*

“Cin çıkarma”

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Tutar mı tutmaz mı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Ocak 2022
İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

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Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Ocak 2022
ENES KARA ADLI BİR TIP ÖĞRENCİSİ, KALDIĞI ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN CANINA KIYDI. ÜÇ GÜNDÜR BU ÇOK ÜZÜCÜ OLAYI KONUŞUYORUZ. NASIL OLUYOR DA BİR ÖĞRENCİ YURDUNUN KOŞULLARI, BÖYLE BİR TRAJEDİYE YOL AÇABİLİYOR? SERİNKANLI VE ÖNYARGISIZ BİÇİMDE BUNU İRDELEMEK ŞART. BEN BÖYLE BİR İRDELEMEYİ 7 HÜKÜMLE YAPMAYA ÇALIŞTIM.

HÜKÜM BİR

ZORLA, ZORLAYARAK

TARİKAT ve cemaat yurtlarının varoluş amaçları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sağlayıp hayır dua kazanmak olmalı. Ama maalesef durum hiç de böyle değil. Bu tür yurtlar, barınma imkânının karşılığı olarak öğrencilere tarikat ve cemaatin doktrinlerini öğretir. Üstelik zorla ve zorlayarak. FETÖ’den beri bu böyledir.

*

HÜKÜM İKİ

ARZ VE TALEP

BİR öğrenci yurdunda tarikat ve cemaat öğretileri öğretilemez mi? Tabii ki öğretilebilir. Ama bu, bir askeri disiplin içinde zorla ve zorlayarak yapılmaz, yapılamaz. Yurt, eğer talep eden öğrenci varsa bunu arz eder. Budur, bu kadardır. Ancak çok az cemaat ve tarikat yurdu, böyle yapmakta.

*

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Kabataş Lisesi’ne selam olsun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2022
Sosyal medyada izledim videoyu.

“Çirkin olay”, tam olarak şöyle bir şey:

*

Kabataş Lisesi’nin yatakhanesinde üç öğrenci müsveddesi, Atatürk posterini bıçakla delik deşik ediyor.

Bu sırada kahkahalar yükseliyor. Tabii küfürler ve hakaretler eşliğinde.

*

Bakıyorum:

Bazıları, bu çirkin olaydan yola çıkarak...

Büyük büyük analizler yapıyorlar, Türkiye’nin en köklü lisesini bir kalemde silip atıyorlar, ideolojik ve siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar.

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Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2022
Ben lider olsam...

“Bırakın, bağlansınlar” derim.

*

Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa:

*

- BİR: Söylediklerimden eminsem.

*

- İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa...

*

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Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Ocak 2022
Fuat Bol’un dün Hürriyet’te yayınlanan yazısının başlığı şuydu: “CHP’liler demokrat olabilir mi?”

Yazıyı baştan sona dikkatlice okudum.

Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu.

Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu.

*

Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın...


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Allah milletvekilinin iftirasından korusun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2022
Ali Mahir Başarır diye bir milletvekili var.

 

CHP’li bu milletvekili, CHP’nin televizyon kanalına çıktı ve desteksiz salladı.

“Demirören o gece şu kadar dolar aldı” falan diye ipe sapa gelmez bir palavra.

*

Belgesi var mı bunun?


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Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2022
Yaşı yetmeyenler pek bilmez.

1980’ler, 1990’lar Şevki Yılmaz’ın fırtına gibi estiği dönemlerdi.

*

Kimdi Şevki Yılmaz?

Yedi maddede özetleyeyim:

*

BİR: Refah Partisi’nin en ünlü hatibiydi.

*

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‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Ocak 2022
Dolardaki dalgalanma, kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış falan derken...

“Tasarruf şart” dedik ve tuttuk gazetenin “Bil / Bul” ekini biraz kuşa çevirerek Kelebek’in içine aldık.

*

Bir anda çarşı karıştı.

Bitmek tükenmek bilmeyen tepkiler.

Mailler, mesajlar, telefonlar...

Protesto üstüne protesto.

*

Mesela

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20 Aralık’takine benzer bir hamleye ihtiyaç var

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2022
20 Aralık’ta ne oldu?

18’lere tırmanan dolar, bir gecede 12’lere indirildi.

Ve bugün 13’lerde seyrediyor.

*

20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki...

“Enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak” diyenler, bir kez daha yanıldılar.

Bir uçuş söz konusu olmadı.

*

20 Aralık, siyasette AK Parti iktidarının

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Aralık enflasyonu nasıl olacak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2022
Tarafsız Bölge’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aralık enflasyonunu sorduğumda...

Biraz keyfi kaçmıştı.

*

Enflasyonun aralık ayında yüksek geleceğini açıkça söyledi Bakan Nebati.



Bunun nedenini de şöyle açıkladı:

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Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2022
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.


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Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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