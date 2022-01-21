Son dakika... Kripto paralarda büyük çöküş! Herkes zarar yazdı

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Kripto para piyasaları tarihi şoklardan birini daha yaşıyor. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılına kötü başlangıç yaptı. 2021 yılının Ekim ayında boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri gördü. 2021 Kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşer hale geldi.

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.

UKRAYNA KRİZİ TETİKLİYOR OLABİLİR

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Ukrayna'nın olası Rus işgalinde ABD'nin sert tavır alacağı belirtilirken Rusya ekonomisini çökertmek için uygulamaların devreye gireceği de senaryolar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.

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Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı.

Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi.

BITCOIN YÜZDE 45 DÜŞTÜ

Lider kripto para birimi Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan 38 bin dolara düştü. Sürekli düşüş trendinde olan Bitcoin'in dominansı yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor. Ayı piyasasındaki Bitcoin güne 42 bin 713 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38 bin 315 dolar, en yüksek de 42 bin 713 dolar seviyesini gördü. Saat 06:45 itibarıyla Bitcoin yüzde 10'a yakın kayıpla 38 bin 770 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM YIKILDI

Ethereum ise büyük kayıp yaşayan diğer kripto para birimi oldu. Güne 3195 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 2810 dolar, en yüksek de 3196 doları gördü. Saat 06:45 itibarıyla Ethereum yüzde 11 oranında düşüşle 2859 dolardan işlem görüyor.

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ALTCOINLERDE DE DEV KAYIPLAR VAR

Popüler altcoinlerden Dogecoin yüzde 9 oranında düşüşle 0.1505 dolar, Shiba Inu yüzde 9 oranında kayıpla 0.00002556 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER YİNE SPEKÜLATİF

En çok yükselenler listesine baktığımızda LOKA adlı coin yüzde 1284 oranında primle 2.21 dolar, KNC yüzde 6.54 oranında yükselişle 1.64 dolar, PERP yüzde 5.50 oranında yükselişle 9.20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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EN ÇOK DÜŞENLER YİNE ALTCOIN

En çok düşenler arasında altcoinler ilk sıralarda yer alıyor. SCRT yüzde 20 oranında düşüşle 7.17 dolar, POND yüzde 19 oranında düşüşle 0.055 dolar, DUSK yüzde 18 oranında düşüşle 0.70 dolar, QI yüzde 18 oranında düşüşle 0.07 dolardan alıcı buluyor.