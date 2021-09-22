Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

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ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed merakla beklenen varlık alımlarının azaltımına ilişkin olarak ise herhangi bir hamlede bulunmadı ve 120 milyar dolar olarak devam etmesini kararlaştırdı.

Ancak yapılan açıklamada varlık alımlarında azaltımın yakın zamanda gerekli olabileceğine değinildi.

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ekonominin toparlanmasının yavaşladığına dem vuran Fed, enflasyonun geçici faktörlerin etkisiyle yükseldiği belirtti.

TAHVİL ALIMLARININ AZALTIMI İÇİN KAPI ARALANDI

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklama, varlık alımlarında bir azaltım için kapının aralandığına işaret etti.



İstihdam ve enflasyonu cephelerinde Fed'in varlık alımlarında azaltıma başlamak için ortaya koyduğu hedefe doğru ilerleme sağlandığını belirten Fed, "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri yer aldı.



Ancak Fed şu an için aylık 120 milyar dolarlık varlık alım miktarını değiştirmedi. Ayda 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet almaya devam edecek.



Fed üyeleri ayrıca gecelik federal fonlama faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tuttular.



FOMC açıklamasına kararın oy birliği ile alındığı da belirtildi.



Fed kararı ile birlikte açıklanan tahminlerde, ilk faiz artırımı için beklenti 2022'ye çekilirken, 2023 için 4 faiz artırımı öngörüldü.

FAİZ İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ

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ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin bu yıl için faiz tahminlerini değiştirmezken, önümüzdeki iki yıl için yükselttiler.



Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için ortalama faiz tahminleri yüzde 0,1 olarak kaldı. Yetkililer gelecek yıl tahminlerini yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 1,0'a çıkardılar.



Fed yetkilileri 2024 yılı için faiz tahminini yüzde 1,8 olarak ilk kez açıkladılar.



Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde olmaya devam ediyor.



17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

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ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler.



Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklentiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti.



Yetkililerin ilk kez açıkladıkları 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,0 oldu.



Yetkililerin uzun dönem için yüzde 1,8 olan büyüme tahmininde ise değişiklik olmadı.



ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 6,6 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 30 Eylül'de açıklanacak.



17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.