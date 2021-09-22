Uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi: Şahin bir Fed gördük

Haberin Devamı

Hurriyet.com.tr - Piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı açıklandı ve beklentilere paralel olarak faizi değiştirmedi. Yüzde 0ile 0.25 arasında sabit tutulan faiz sonrası en çok merak edilen konu ise varlık alımlarının ne zaman azatılacağına ilişkin beklentiydi. Fed Başkanı Jerome Powell "Fed, varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefini yakaladı. FOMC üyelerinin çoğu varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefinin de yakalandığını düşünüyorlar, ancak bazıları hala gidilecek yol olduğunu düşünüyorlar. Fed hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını test edecek ve varlık alımları konusunda bir karar verecek. Test sonuçlarına göre varlık alımlarında bir azaltım kararı gelecek toplantıda da verilebilir" dedi.

Fed'in faiz kararını uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

ŞAHİN BİR FED GÖRDÜK

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi



Fed tapering (varlık alımı azaltımı) açıklamadı, fakat tapering’e yaklaşıldığını ifade etti. Politika metnindeki ‘’may’’ ifadesinin yerini ‘’will’’ aldı. Yani belki durumundan, yapacağız konumuna geldiler. Tapering’in bugün açıklanmaması piyasaları biraz rahatlattı, fakat uzun süreli bir rahatlama olacağını düşünmüyorum.



Üç ayda bir yayınlanan projeksiyonlarda ise, üyelerin faiz beklentilerinin yükseldiğini görmekteyiz. Haziran ayında 11 üye 2022’de faiz artırımı beklemezken, bu üye sayısı 9’a düştü. Kısacası Fed tarafında hem tapering’in yakın zamanda geleceği hem de faiz artırım bekleyen üye sayısının arttığını gördük. Gelecek süreçte bu görüşler fiyatlamalarda etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu süreçte gelecek olan enflasyon ve istihdam verileri kritik öneme sahip. Özellikle istihdam piyasasındaki toparlanma devam ettiği sürece, bu durum şahin Fed olarak algılanacaktır.



Fed Başkanı Powell’in yaptığı konuşmada enflasyonda yukarı yönde riskin olduğunu ve bunun için gerekli aksiyonları alabileceklerini ifade etmesi önemliydi.

Haberin Devamı

Özetlemek gerekirse; ben Fed toplantısını şahin buldum ve ilerleyen süreçte dolar endeksinde değer kazanımlarının kademeli şekilde süreceğini düşünüyorum. Riskli varlıklarda ise, yine kademeli olarak aşağı yönde bir seyir görebiliriz.

PİYASALARDA İLK TEPKİ ILIMLI OLDU

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası varlık alımlarında kesinti kararı almasa da bu kararı kuvvetle muhtemel 2-3 Kasım tarihli toplantıda alacağını açıkladı. Merak edilen diğer bir konu azaltımın hızıydı. Var olan bilgi seti ile Başkan Powell 2022 ortasında varlık alımlarının tamamen sonlandırılabileceğini ifade etti ki bu da piyasa beklentiler ile uyumlu.

Varlık alımlarında kesinti projeksiyonu bir piyasa etkisi yaratmadı. Fiyatlamalarda daha hissedilir etkilerini gördüğümüz faktör faiz artırım sürecinin zamanlamasına ilişkin mesajlar oldu.

Haberin Devamı

Gerek nokta tahminler gerek Powell’ın soru-cevap bölümündeki açıklamaları ABD Merkez Bankasının 2022 sonunda faiz artırım döngüsünü başlatabileceğine işaret ediyor.

Refleks fiyatlama diyebileceğimiz ilk etki adına tahvil faizleri ve dolar endeksinde ılımlı yükseliş altın ve gelişen ülke varlıklarında da yine ılımlı değer kayıpları görüyoruz. Toplantının ölçülü şahin bir FED resmi verdiğini söylemek mümkün.

Ancak varlık alımlarında kesinti öncesinde yeterince fiyatlandığı, faiz artırım süreç ve fiyatlamasına da daha zaman olduğu için piyasalarda keskin fiyat değişimleri görmüyoruz.