İşte Fed sonrası piyasalarda ilk tepki! Altın, dolar, bitcoin nasıl hareket etti?

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Hurriyet.com.tr - ABD Merkez Bankası (Fed), kritik faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tutarken; piyasaların merakla beklediği konu, varlık alımının azaltımı ile ilgili bir takvim verilip verilmeyeceğiydi. Fed faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada “Aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirirken, varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir” denildi. ABD Merkez Bankası (Fed), kritik faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tutarken; piyasaların merakla beklediği konu, varlık alımının azaltımı ile ilgili bir takvim verilip verilmeyeceğiydi. Fed faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada “Aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirirken, varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir” denildi.

FED ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

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Fed enflasyon beklentileri yükseltirken; “Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı. Fed 2021 için enflasyon beklentisini yüzde 3.4'ten yüzde 4.2'ye yükseltirken; 2022 için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye yükseltti. Fed enflasyon beklentisini 2023 için ise, yüzde 2.2 oranında korudu.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Fed'in faiz kararı sonrası verilen mesajlara ons altın fiyatları 1768 ile 1787 dolar seviyesinde dalgalı bir tepki verirken; Fed Başkanı Powell'ın “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” açıklamasıyla 1784 dolar seviyesinden 1764 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,29 oranında düşüşle 1768 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın ise, ilk tepkilerde ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle 496 lira seviyesine kadar yükselirken, sonrasında 491 liraya seviyesine geri çekildi.

Dolar endeksi ilk tepki olarak güç içi en düşük seviyesi olan 92.99'a kadar gerilerken, Powell sonrası yönünü yukarı çevirdi ve 93.51 seviyesine tırmandı. Dolar, Türk lirası karşısında ise yatay seyrini sürdürdü. Bitcoin fiyatları da Fed sonrası 43 bin 125 seviyesinden 44 bin sınırına kadar yükseldi.

POWELL: VARLIK ALIMLARINI AZALTMA ZAMANI GELDİ

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Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltma zamanı geldiğini belirtirken; “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” şeklinde değerlendirdi. Powell konuşmasından öne çıkan diğer kritik söylemler ise şöyle:

* Varlık alımlarının azaltılması süreci faiz artışlarına yönelik sinyal değil

* Varlık alımının azaltılmasının gelecek yıl ortasında tamamlanması uygun olabilir

* İyileşme sürerse yakında varlık alımını azaltma hızına yönelik karar verebiliriz

* Enflasyon endişe verici hale gelirse araçlarımızla müdahale ederiz

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* İlk faiz artışını varlık alımlarının azaltılması süreci bitmeden beklemiyorum