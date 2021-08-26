MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Delta Air Lines, aşı olmayan çalışanlarından aylık 200 dolar alacak
GeriEkonomi Son dakika... Delta Air Lines, aşı olmayan çalışanlarından aylık 200 dolar alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.08.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Delta Air Lines, aşı olmayan çalışanlarından aylık 200 dolar alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Delta Air Lines, aşı olmayan çalışanlarından aylık 200 dolar alacak

Koronavirüs aşısı olunması için şirketler hamlelerini sürdürüyor. Bunlardan biri de Delta Air Lines oldu. Delta, aşı olmayan personelinden her ay 200 dolar tahsil edecek.

ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Delta Air Lines, aşılanmamış personelleri için ceza sistemini getirdi. Şirket aşı olmayan her personelden 200 dolar ek sağlık sigortası ücreti keseceğini belirtti. Bununla birlikte hastalık nedeniyle eksik iş için maaş korumasının kaybedilebileceğini belirten şirket bu yöntemle aşıya olan talebi artırmayı hedefliyor.

Dev şirketin koronavirüs skandalı pahalıya patladı 3,7 milyon dolar ceza kesildi
Dev şirketin koronavirüs skandalı pahalıya patladı! 3,7 milyon dolar ceza kesildi

Wall Street Journal'ın haberine göre, Delta, şirket çalışanlarını güvende ve çalışır halde olmaları için aşıya teşvik ediyor. Birçok işveren aşı olunması için personeline ikramiye verirken Delta'nın ceza kesmesi yeni bir yöntem oldu.

Delta varyantının etkisinden korunmak isteyen şirket, mali yüke katlanmamak için aşıya direnenleri hedefine almış durumda. Aşılama ile birlikte Covid-19'da ölüm riski büyük ölçüde azalıyor.

ABDli dev şirketler ofise dönüşü erteledi
ABD'li dev şirketler ofise dönüşü erteledi

Delta Air Lines İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, Çarşamba günü yazdığı mektupta, Delta'nıın sağlık hizmeti kapsamına kayıtlı ancak aşılanmamış personel için aylık 200 dolar ücret alınmasının kararlaştırıldığını ve bu ücretin ortaya çıkabilecek finansal risklerde kullanılacağını söyledi.

50 BİN DOLAR MALİYET

Bastian, koronavirüse yakalanan kişiler için hastanede kalma süresinde bu paranın yardımcı olacağını ve bunun da kişi başına 50 bin dolar maliyet yaratabileceğini belirtti.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi