Son dakika... Delta Air Lines, aşı olmayan çalışanlarından aylık 200 dolar alacak

ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden Delta Air Lines, aşılanmamış personelleri için ceza sistemini getirdi. Şirket aşı olmayan her personelden 200 dolar ek sağlık sigortası ücreti keseceğini belirtti. Bununla birlikte hastalık nedeniyle eksik iş için maaş korumasının kaybedilebileceğini belirten şirket bu yöntemle aşıya olan talebi artırmayı hedefliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Delta, şirket çalışanlarını güvende ve çalışır halde olmaları için aşıya teşvik ediyor. Birçok işveren aşı olunması için personeline ikramiye verirken Delta'nın ceza kesmesi yeni bir yöntem oldu.

Delta varyantının etkisinden korunmak isteyen şirket, mali yüke katlanmamak için aşıya direnenleri hedefine almış durumda. Aşılama ile birlikte Covid-19'da ölüm riski büyük ölçüde azalıyor.

Delta Air Lines İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, Çarşamba günü yazdığı mektupta, Delta'nıın sağlık hizmeti kapsamına kayıtlı ancak aşılanmamış personel için aylık 200 dolar ücret alınmasının kararlaştırıldığını ve bu ücretin ortaya çıkabilecek finansal risklerde kullanılacağını söyledi.

50 BİN DOLAR MALİYET

Bastian, koronavirüse yakalanan kişiler için hastanede kalma süresinde bu paranın yardımcı olacağını ve bunun da kişi başına 50 bin dolar maliyet yaratabileceğini belirtti.

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