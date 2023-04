Bakan Nebati'den DASK açıklaması: 11,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya gitti. Esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Nebati, Konya Sanayi Odası’nda düzenlenen 'İş’te Konya' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile büyümede rekorlar kırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

Bu mübarek Ramazan gününde, Selçuklu’nun kadim başkenti ve Mevlana'nın gönül pınarı Konya’mızda sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, kardeşliğin, paylaşmanın, bereketin, mağfiretin ve nice güzelliklerin habercisi olan mübarek Ramazan ayımızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. 11 ilimize ilaveten Sivas, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’ın bazı yerleşim yerlerini etkileyen büyük depremler ve sonrasındaki sel felaketlerinden dolayı Ramazan ayına bu sene maalesef buruk duygularla başladık.

"TÜM SORUNLARI AŞACAĞIZ"



Tüm bu elim felaketlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tarihin şahitlik ettiği en büyük afetlerden biri karşısında devletimiz ve milletimiz birbirine kenetlenmiş, yine tarihin gördüğü en güçlü dayanışma ve yardımlaşma örneğini sergilemiştir. Sergilemeye de çok şükür devam ediyoruz. Kadim ve güzel Konya’mızın hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri deprem felaketinin ilk gününden itibaren adeta seferber olmuş, depremzede vatandaşlarımıza kucak açmıştır. Şahsım olarak ben ve diğer bakanlarımız da depremin ilk gününden bu yana büyük oranda afet bölgesindeyiz. Daha iki gün evvel Hatay’da depremzede vatandaşlarımızla buluştuk. Konya Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerinin altyapı çalışmalarından enkaz kaldırmaya, konteyner kentlerin kurulmasından yeme-içme hizmetlerine kadar nasıl canla başla çalıştıklarına bizzat şahitlik ettik. Bizler, afetlerin yol açtığı tüm sorunları, işte bu birlik ve dayanışma ruhumuzu her daim canlı tutarak inşallah en kısa süre zarfında elbirliğiyle aşacağız.

"KONYA EN ÇOK İHRACAT YAPAN 12'NCİ İLİMİZ"

2002 yılından bugüne, ülkemizin yakaladığı güçlü ve istikrarlı büyüme sonucunda birçok ilimiz gibi Konya’mız da mevcut potansiyelini geliştirerek atılım yapma fırsatı yakaladı. Bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla Konya, bu dönemi en iyi değerlendiren illerimizden biri olmayı başardı. Nitekim 2004 yılında 11,5 milyar lira üretim yapan şehrimiz 2021 yılında tam olarak 149 milyar lira üretim performansına ulaştı. Konya’mız, 2002 yılındaki 130 milyon dolarlık ihracatını 21 yılda 25 katından daha fazla artırarak 2023 yılı Mart ayında yıllık bazda 3,3 milyar dolara kadar yükseltti. Bu performansıyla Konya, 2022 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 12’nci ilimiz olmuştur. 2002 yılında dış ticaret açığı veren ilimiz, küresel ticarette göstermiş olduğu yüksek performans sayesinde 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla yıllık bazda 1,8 milyar dolar fazla vermeyi başarmıştır.

"1,8 MİLYAR LİRALIK KREDİ KULLANDIRDIK"



Konya’mız son 21 yılda artan yatırımlarla ve 50 binden fazla KOBİ’siyle ülkemizin en dinamik, en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri konumundadır. 2022 yılında Konya’da faaliyet gösteren 6 bin 808 esnaf ve sanatkârımıza Halk Bankası vasıtasıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu yılın ilk 3 ayındaysa 3 bin 545 esnaf ve sanatkârımıza bu kapsamda sağladığımız destek 1,3 milyar liraya ulaşmıştır. İlerleyen dönemde de yatırımların önünü açmaya ve yatırımcılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Konya ilimiz 18,7 milyon dekarlık tarımsal alanıyla ülkemizin en büyük ekilebilir alanını oluşturuyor.

2022 yılında Konya’da toplam 37 bin 39 tarımsal üreticimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 10 milyar liranın üzerinde Hazine faiz destekli kredi sağladık. Bu yılın ilk üç ayındaysa toplamda 18.016 üreticimize 4,4 milyar liralık kredi imkânı sunduk.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

Tüm ülkeler son yıllarda ticaret savaşlarıyla başlayan ve her geçen gün yenileri eklenerek artan birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin art arda geldiği, her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon risklerini beslemeye devam ettiği bir süreçte bizler gecikmeksizin Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık. Model sayesinde bu zorlu dönemde birçok riski bertaraf edebilmemizin yanı sıra büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 5,6’lık büyüme ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk ve Modelimizin meyvelerini böylece toplamaya başladık. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici üretken sektörlerimiz Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendiler. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor. Ekonomideki büyüme ivmesi, istihdamımıza da son derece olumlu şekilde yansıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakaladık.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız isabetli politikalar ve ihracatçılarımızın gayretleriyle Cumhuriyet tarihimizin rekor ihracat seviyelerine çıkmış bulunuyoruz. Ülkemiz bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Mart 2023 itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 255,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke konumundadır.

"REKOR KIRDIĞIMIZ DİĞER ALAN TURİZM"



Rekorlar kırdığımız bir diğer alan da turizm sektörü olmuştur. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki performansımızı da geçmeyi başardık. Diğer taraftan, küresel emtia fiyatlarındaki sert artışlar, 2021 yılı sonundaki kur hareketi ve diğer küresel ekonomik sarsıntılar sebebiyle 2022 yılını maalesef yüksek bir enflasyonla geçirdik. Bu gelişme karşısında ilgili tüm Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde kapsamlı bir politika setini hayata geçirdik ve uygulamaya devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş eğilimi devam eden enflasyon, 2023 yılı Mart ayında yıllık 50,5 seviyesine gerilemiştir.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ



Enflasyonda yaşanan bu düşüşte, döviz kurunda sağladığımız istikrar ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisi yadsınamaz. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin devam etmesini ve enflasyonun tedrici bir şekilde gerilemesini bekliyoruz. Bu süre zarfında, ücretli çalışanlarımızın gelirlerini artırmaya dönük kararlı adımlarımıza ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere vazgeçtiğimiz KDV gelirlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik. Elde ettiğimiz güçlü büyüme performansı, sahip olduğumuz mali alan ve yapısal değişimlerdeki kararlılığımız sayesinde hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başta deprem felaketi olmak üzere tüm zorlukları aşmak için, güçlü kamu maliyemizin bize sunduğu mali alanı en verimli şekilde kullanarak ülkemizin ilerleyişini kesintisiz sürdürebilecek güce evvel Allah sahibiz.

Türkiye Ekonomi Modelimizle, sektörel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alıyor; konjontürel gelişmeleri yakından takip ederek gereken tüm adımları hiç gecikmeden atıyoruz. Modelimizin başarısı neredeyse tüm makroekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle kanıtlanmış durumdadır. Hedeflerimiz değişmedi, uyguladığımız her bir politikanın da sonuna kadar arkasındayız. Önümüzdeki dönemde de yüksek büyüme ve nitelikli istihdam artışı hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerleyecek, tüm politikalarımızı bu yönde hayata geçireceğiz.



Yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyecek, ihracat odaklı büyümeye devam ederek kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirmeyi sürdüreceğiz. İnsanımızın refahı ve huzurunu merkeze alan bir yaklaşımla, istikrarlı ve giderek daha da güçlenen bir ekonomi her daim önceliğimizdir. Türkiye Yüzyılı’nda, ülkemizin her alanda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz her sözün nasıl ki arkasında durduysak, bundan sonra da aynı kararlılık ve gayretle ilerleyeceğimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın

DEPREM SONRASINDA BAKANLIĞIMIZIN SAĞLADIĞI DESTEKLER VE ALDIĞI TEDBİRLER

Deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bütçemiz başta olmak üzere tüm imkânlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. Depremin hemen ertesinde AFAD’a 100 milyar lira tahsis ettik ve şu ana kadar da yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. DASK kapsamında bugüne kadar toplam 11,5 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik.



Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde ve Elbistan, Islahiye, Nurdağı, Antakya ilçelerimizin tamamında DASK’a iletilen tüm hasar dosyalarını inceledik ve ödemelerin tamamını yaptık. Malatya ve Şanlıurfa illerimizdeki hasar dosyalarının tamamının incelemelerini de iki gün içinde tamamlayarak bu illerimizde de tüm DASK ödemelerini yapmış olacağız.

Diğer illerimizde de en geç bu ayın sonuna kadar tazminat bedellerinin tamamını ödemeyi hedefliyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor, Hazine olarak gereken her türlü finansmanı sağlıyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner ev kuruyoruz. Kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık. Söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayarak toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.



Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56 bini geçmiştir. Öte yandan, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini de artırıyoruz. Sağlayacağımız katkı sayesinde vatandaşlarımız 0,79 vade farkı imkânıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir. Ev sahiplerinin yanı sıra en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkân sağlıyoruz.

İLAVE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

Deprem felaketinin ardından, Bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici ilave tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini erteledik. Bölgedeki esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde önemli bir artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini 350 milyar liraya kadar yükselttik. 20 milyar liralık kefalet hacmine sahip Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi’ni ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ni uygulamaya aldık. Bölgedeki esnaf ve sanatkârlarımızın kredilerini erteledik. Depremden zarar gören KOBİ’lerimize finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık.

Afetten etkilenen illerimizi hızla ayağa kaldırmak için depremden en çok etkilenen kesimlerden birisi olan çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık. Ayrıca, çiftçilerimizin deprem afeti sebebiyle telef olan tüm hayvanlarını da bire bir telafi edeceğiz. Diğer yandan, milletimizin geneline yönelik destekleri de hayata geçirmeye devam ediyoruz. En düşük emekli maaşını 2.000 lira artırarak 7.500 liraya yükselttik. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilerimize ödenen bayram ikramiyesini de 2.000 liraya çıkardık. Tüm bu düzenlemeler EYT’li kardeşlerimizi de kapsamaktadır.

Bir huzur ve hoşgörü şehri olan Konya’mızda Mevlâna Hazretleri ne güzel de buyurmuş:

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

İşte bizler bu güzel hasletlerin, bu büyük medeniyetin mirasçılarıyız.



Karşımıza hangi sorun çıkarsa çıksın asla yakınmıyor ve yine Mevlâna Hazretlerinin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi çok iyi biliyoruz ki: “Dert, insana yol gösterir.”



Tüm zorluklar karşısında, tam da bu anlayışla yeni yollar bulmaya, krizleri fırsata çevirmeye devam ediyoruz.

Bizler afetlerin açtığı tüm yaralar kapanana kadar gece gündüz demeden ve durmadan çalışacağız. İnşallah tüm maddi kayıplarınızın yerine, çok daha iyilerini de yine beraberce koyacağız. B mübarek Ramazan gününde Yüce Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dirayetimizi daha da güçlendirsin inşallah.



On bir ayın sultanı olan bu kutsal ayın, milletimize ve tüm insanlığa rahmet, merhamet ve kurtuluş olmasını can-ı gönülden temenni ediyor, her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.