Diri diri gömüldüğü mezardan 10 saat sonra sağ çıkarıldı

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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre dört çocuk annesi olan kurban, 28 Mart'ta saldırganlar tarafından dövülerek evinden dışarı çıkarıldı ve Minas Gerais eyaletindeki Visconde do Rio Branco Belediye Mezarlığı'ndaki bir mezara diri diri gömüldü.

MEZARLIK ÇALIŞANLARI ÇIĞLIKLARI DUYDU, 10 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Mezarlık çalışanları duydukları çığlık seslerini takip edip, mezardaki kan izlerini görünce güvenlik güçlerine haber verdi.

Mezarlıkta 10 saat boyunca gömülü kalan talihsiz kadın bölgeye gönderilen acil kurtarma ekipleri tarafından sağ çıkarıldı.



Kafa travması geçiren ve vücudunda kırıklar, kesikler olduğu belirlenen kurban kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken doktorlar yoğun bakımdaki kadının parmaklarını kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

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3. ŞAHIS İÇİN ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Visconde do Rio Branco Polisi, kan donduran olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında isimleri açıklanmayan 20 ve 22 yaşlarındaki sanıkların işledikleri korkunç suçtan sonra Rio de Janeiro'ya kaçmayı planladıklarını söyledi.



Her iki adamın da geçmişte silah ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeni ile hapis yattığını belirten polis şefi Douglas Moto sanıkların tutuklu yargılanacağını vurguladı vededi.

"GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA KENDİMİ MEZARLIĞIN İÇİNDE BULDUM"

Yerel basında yer alan haberlerde, sanıkların kadına evinde sakladıkları uyuşturucu ve silahlar nedeni ile saldırdığı ve kocasının son anda ellerinden kurtulduğu iddia edildi.



36 yaşındaki kadın bilinci yerine geldikten sonra verdiği ilk ifadede gözlerini açtığında kendini mezarlığın içinde bulduğunu belirtti.Polisin paylaştığı görüntüler bugün hem sosyal medya hem de uluslararası medyada dikkat çekti.