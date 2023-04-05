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Elazığ'da 6 kişi ölü bulunmuştu! Korkunç detay: Ailesini uyurken katletmiş

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#Elazığ#Aile Katliamı #Cinayet
Elazığda 6 kişi ölü bulunmuştu Korkunç detay: Ailesini uyurken katletmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 16:01

Elazığ'da geçtiğimiz hafta yaşanan aile katliamında öğretmenin anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.

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Olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Elazığda 6 kişi ölü bulunmuştu Korkunç detay: Ailesini uyurken katletmiş

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığda 6 kişi ölü bulunmuştu Korkunç detay: Ailesini uyurken katletmiş

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Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

AİLESİNİ UYURKEN KATLETMİŞTİ

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre Hüseyin Fırat'ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirtildi.

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#Elazığ#Aile Katliamı #Cinayet

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