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Son dakika... Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu

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#Bayram İkramiyeleri#Emekli#İkramiye
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 14:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinin dağıtılma tarihleri açıklandı. Son yapılan düzenlemeyle 1100 lira olan emekli bayram ikramiyesi yüzde 82 oranında artırılarak 2000 liraya yükseltilmişti.

Emeklilerin maaşlarını aldıkları tarihlere göre emekli ikramiyelerinin de hesaplara yatacağı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

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emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir."

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#Bayram İkramiyeleri#Emekli#İkramiye

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