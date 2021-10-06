SGK'ye 61 milyar liralık yapılandırma başvurusu yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Gözler kripto paralarda Son 8 yılda 6 defa yaşandı...Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa yaşandı...#Kripto Para Piyasası
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Kimse kusura bakmasın içimi acıtır... Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler..."Kimse kusura bakmasın içimi acıtır..." Belözoğlu sonrası çarpıcı sözler...#Emre Belözoğlu
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı Garada nokta atışı operasyonDağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! Gara'da nokta atışı operasyon#Terörle Mücadele
Bakan Soyludan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...Bakan Soylu'dan flaş sözler: Eğer bu hızla gidersek...#Süleyman Soylu
Kararımın arkasındayım Aşı olmamak için yarışmadan çekildi'Kararımın arkasındayım' Aşı olmamak için yarışmadan çekildi#Koronavirüs
Avrupanın göbeğinde görülmemiş kriz İnsanlar kendi dişlerini çekmeye başladılar...Avrupa'nın göbeğinde görülmemiş kriz! İnsanlar kendi dişlerini çekmeye başladılar...#İngiltere
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
Türkiyede 16 bin 999 TLye satılıyor... Applea maliyeti şaşkına çevirdiTürkiye'de 16 bin 999 TL'ye satılıyor... Apple'a maliyeti şaşkına çevirdi!#Apple
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
HABERLEREkonomi Haberleri

SGK'ye 61 milyar liralık yapılandırma başvurusu yapıldı

#SGK#Borç#Yapılandırma
SGKye 61 milyar liralık yapılandırma başvurusu yapıldı

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında SGK'ye 1 milyon 190 bin borçlu, yapılandırma başvurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.

Borçlu kişi ve kurumların kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için yaptığı başvurularla önemli miktarda borç yapılandırıldı.

SGK'ye, 1 milyon 190 bin borçlu, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Bazı borçlular, peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlandı. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 1,6 milyar lira tahsilat yapıldı.

BAĞ-KURLULARIN YAPILANDIRMA FIRSATI 1 KASIM'A KADAR SÜRÜYOR

Öte yandan, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırma imkanı, 1 Kasım 2021'e kadar devam ediyor.

Ayrıca, şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmayan kişiler de 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvuru yapabilecek. Bu kişilerin gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK

Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar yapabilecek. Yapılandırmada ilk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021'de bitecek.

İlgili Haberler:

Gözler kripto paralarda! Son 8 yılda 6 defa yaşandı...114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!Meral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip
Haberle ilgili daha fazlası:
#SGK#Borç#Yapılandırma