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Korkutan senaryo... Almanya uyardı! Çin'de yayılırsa bu yıl da yaşanır

#Almanya#Çin#Tedarik
Korkutan senaryo... Almanya uyardı Çinde yayılırsa bu yıl da yaşanır

Almanya'da Covid 19'un varyantlarından Omicron'un Çin'de yayılması halinde Alman şirketlerinde olumsuz sonuçların meydana gelebileceği belirtiliyor. Sanayiciler fiyat artışlarından ve tedarikten endişeli.

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Alman Sanayi Federasyonu (BDI),  "2022 Küresel Büyüme Görünümü 1: Korona Döngüsündeki Dünya Ekonomisi" raporunu yayınladı. Küresel ekonomiye ilişkin raporda 2022'de küresel ticarette yüzde 5 büyüme beklendiği yer alıyor. 

Aynı zamanda küresel ekonomide yüzde 4 büyüme kaydedileceği öngörülürken, Omicron varyantının Çin'de daha hızlı yayılması durumunda da birçok sıkıntının ortaya çıkabileceği belirtiliyor. 

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RESESYONU TETİKLEYEBİLİR

Raporda küresel tedarik zincirleriyle ilgili darboğazların yaşanabileceği belirtilirken, Alman sanayisinde de resesyonu tetikleyeceğinden endişe ediliyor. 

4 Şubat'ta Çin'de gerçekleşecek 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'yla kısıtlamaların artacağı ancak bu kısıtlamaların ise tedarik zinciri tarafında hem üretici hem de ihracatçılar için yeni sorunlar oluşturabileceği belirtiliyor. 

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Ayrıca Almanya için beklenen yüksek fiyatlar ve enflasyon Çin'de de salgının gelişimiyle sektördeki toparlanma süreci için risk oluşturacağı raporda yer alan bir diğer detay. 

Raporda, şirketlerden farklı senaryolara hazırlıklı olmaları ve uygun önlemler almaları istendi.

Korkutan senaryo... Almanya uyardı Çinde yayılırsa bu yıl da yaşanır

BU YIL DA TEDARİK ZİNCİRLERİ ETKİLENECEK

BDI Başkanı Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonomide risklerin devam ettiğini belirterek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde salgına karşı mücadelenin eksik kaldığını ve bunun kalıcı küresel ekonomik toparlanma için riskler oluşturduğunu vurguladı.

Bu yıl Kovid-19 salgınında aksaklıkların ve aşağı yönlü risklerin ciddiye alınmasını istediğini ifade eden Lang, Omikron ve olası diğer varyantlarla salgının bu yıl da tedarik zincirlerini etkileyebileceğini kaydetti.

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