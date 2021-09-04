Kantinciler hazırlandı, öğrencileri bekliyorlar

Ankara Kantinciler Odası (AKO) Başkanı Bayram Şahin, okul kantinlerinin ülkede en fazla denetlenen ve en güvenilir gıda tüketim alanları olduğunu belirterek, velilere kantinler konusunda rahat olmaları çağrısında bulundu.



Şahin, AA muhabirine pazartesi başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, yaz döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin unutulduğunu ve Delta varyantının çok hızlı yayıldığını söyledi.



Okulların açılmasıyla köyünde, yazlığında veya başka yerlerde tatilde olanların yeniden büyükşehirlere dönmelerinin ardından vaka ve ölüm sayısında artışlar yaşanabileceğini ve bu nedenle okulların yeniden kapanması endişesinin hakim olduğunu dile getiren Şahin, "Bu nedenle üyelerimizin kantinlere ürün alırken tedbirli davranmalarını, stok yapmamalarını ve haftalık ürün almalarını tavsiye ediyoruz." dedi.



KANTİNLER HİZMETE HAZIR



Şahin, okul kantinlerinin ülkede en fazla denetlenen ve en güvenilir gıda tüketim alanları olduğunu belirterek, salgın dönemindeki hijyen kurallarının 2011'den bugüne okul kantinlerinde uygulandığını bildirdi.



Velilerin kantinler konusunda rahat olmasını isteyen Şahin, "Maske, bone, dezenfektan kullanma kuralları zaten kantinlerde uygulanıyordu. Ayrıca mart ve nisan ayında haftada iki gün seyreltilmiş eğitimle açılan okullarda kantinler salgın kurallarının en ince ayrıntısına kadar hazırlıklarını tamamladı ve testi geçti." diye konuştu.



Şahin, okulların kapanmasıyla üyelerinin 18 aydır işsiz olduğuna dikkati çekerek, borçla ayakta durmaya çalıştıklarını anlattı.



Salgının beklenenden uzun sürmesinin üyelerinin kredi borçlarını ödeyememelerine yol açtığına işaret eden Şahin, "Birçoğu takibe takıldığı için bankalar tarafından kara listeye alındı. Devletimizin çıkardığı sicil aflarını devlet bankalarının uygulamadığı ağır bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminde sektör analizi yapılarak hibe desteği dağıtılması çağrılarımız karşılıksız kaldı." değerlendirmesinde bulundu.



Şahin, Cumhurbaşkanlığınca açıklanan paketlerden üyelerinin kısmen faydalandıklarını belirterek, sektör analizi yapılarak bu tür desteklerin verilmesinin daha adil olacağını kaydetti.



"KOVİDZEDE TANIMI YAPILMALI"



Devletin salgından ağır etkilenen esnaf kolları için deprem, yangın ve sel felaketlerinde olduğu gibi "kovidzede" tanımı yapmasını öneren Şahin, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sektörlere asgari 25 bin lira hibe desteği verilmeli. Bu alanda faaliyet gösteren esnafa uzun vadeli ve sıfır faizli 100 bin lira kredi vererek ayağa kalkmalarına yardımcı olunmalı. 1,5 yıldır işsiz olan üyelerimize kantinler kapalı olduğu halde tahakkuk ettirilen Bağ-Kur primleri ve vergi borçları yapılandırılma yerine silinmelidir. Zira 1,5 yıl borca saplanan sektörün 2 günde ayağa kalkıp borç ödemesi imkansız."



Okullarda alınan kiraların yüksek olduğunu savunan Şahin, "Kiralar adil bir seviyeye düşürülürse biz de kantinlerde satışı yapılan ürün fiyatlarını indiririz. Ayrıca kantinde satışı yasak ürünü bakkaldan almak için koşarken trafik kazası geçiren, alkol, sigara ve uyuşturucu tehlikesiyle yüz yüze bırakılan çocuklar için düzenleme yapılmalıdır." dedi.

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