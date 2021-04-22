İlan var, telefona yanıt veren yok! Aşı turizmiyle ilgili yetkili isimden önemli uyarı

Koronavirüs devam ederken insanlara umut olan aşılarla ilgili haberler arka arkaya geliyor. Bir taraftan da aşı bulma telaşı insanları aşı turizmine çekiyor. Aşı turizmi için Rusya'ya yapılacak geziler internet sitelerinin de radarında.

TUR SİTELERİ SATIŞA DEVAM EDİYOR

Tur siteleri aşı turizminin talep görmesiyle internet sitelerine indirimli fırsatlar eklemeye başladı.

2 farklı tur şirketi de 2 gün 3 gece tur sağladığını iddia ediyor. Bu turlarda rehber eşliğinde hem gezi hem de aşı olma fırsatı sunuluyor. Fiyatlarıysa 1.299 Euro'dan başlıyor. Aşılama sonunda ise aşı pasaportu verileceği ifade ediliyor. Aradığımız 2 tur şirketine ulaşamazken online şekilde işlemleri halledip ücretleri ödeyebildiğimizi de teyit ettik.

Ulaşabildiğimiz diğer aşı turizmi yapan seyahat şirketi ise son günlerde gerçekleşen kısıtlamalar sebebiyle fiyatların arttığını 1250 dolarla 1400 dolara yükseldiğini ancak gidilecek tarihin de önemli olduğunu vurguladı. Yetkili isim talebin olduğunu ancak henüz sadece Rus aşısının yapıldığını da ifade etti. Diğer bir tur şirketinden yetkili isim ise şu anda bu hizmetin durduğunu 1 Haziran sonra başlayacağını ifade etti.

YETKİLİ İSİMDEN UYARI GELDİ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Disiplin Kurulu Başkanı İbrahim Canatan da konuyla ilgili vatandaşları uyardı. Canatan seyahat acentalarının verdiği hizmetlerde yasa dışı bir durum olmadığını ifade ederken dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi. Canatan vatandaşların aşı turizmi kapsamında "Tur programı iyice okunmalı, ne aşısı uygulanacak bilinmeli. Acentanın götüreceği ülkede, ülkenin sağlık turizmine izin vermesi de dikkat edilmesi noktalar arasında" dedi.

Canatan, acentelerin orada anlaşmış olduğu sağlık hizmeti veren yerel acenteyle anlaşmış olup olmadığının da önemine vurgu yaptı. Ayrıca konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını henüz neticelenmediğini de ifade etti.

BELGRAD İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Belgrad aşı turizmi iddiaları da ortaya çıkmış, Türkiye-Belgrad Büyükelçiliği ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı, “Turizm acentelerinin, tur için buraya getirdiği vatandaşların aşı olmasına ilişkin bir bilgimiz yoktur. Geçtiğimiz haftalarda Astra Zeneca aşısını, komşu ülkelerden gelen vatandaşlar oldu. Biz zaten bununla ilgili onlara ‘Bizde aşı var, gelin aşı olun´ çağrısında bulunmuştuk. Ancak bunun dışında, herhangi bir turizm acentasının Türk vatandaşlarını Sırbistan´a getirip aşı olmalarını sağlaması gibi bir durum söz konusu değil. Olsa, buradaki yetkili makamların haberi olurdu. Sağlık Bakanı Ana Brnabic de bir açıklama yaparak, bundan sonra yurtdışından gelenlere aşı yapılmayacağına dair bilgi verdi.”

NORVEÇLİLER DE RUSYA'YA AŞI TURİZMİNE BAŞLADI

Norveçli seyahat ajansı World Visitor Rusya'ya aşı turizmine başlayan ülkelerden. Bunun için farklı paketler sunuluyor. 2 kez yapılacak aşı için 2 kısa Moskova gezisi ya da 23 günlük sağlık gezisi adı altında sunulan hizmetin bedeli 1.199 Euro'dan başlıyor. Uzun süreli kalışlar için ise 2.999 Euro'dan başlayan fiyat sunuluyor.

MALDİVLER'DE DE BAŞLIYOR

Maldivler Covid 19 salgın dönemi için 3 aşamalı turizm planı oluşturdu. Ülkenin 530 binlik nüfusunun tamamı aşılandıktan sonra turistler de aşılanmaya başlayacak. 3V turizm planına göre turistlere ziyaret, aşılama ve tatil sunulacak.

Maldivler 2019 yılında 1,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlarken geçtiğimiz yıl bu rakam ciddi anlamda düştü ve ülkeyi sadece 500 bin yabancı turist ziyaret etti.

ABD'YE AŞI TURİZMİ HİNDİSTAN'DAN

ABD'de birçok kalabalık eyalet aşı olamayınca farklı eyaletlerdeki merkezlere yöneldi. İkametgah bilgilerinin sorgulanmadığı ülkede aynı zamanda Meksika, Kanada gibi ülkelerde çift vatandaşlığa sahip olanlar da aşı olmak için ABD'ye gidiyor.

Öte yandan Hindistan'daki Gem Tours & Travels isimli turizm şirketi de Mumbai'den New York'a seyahat paketleri sunuyor.

ALMANYA İPTAL ETTİ

Alman seyahat acentası Fit Reisen şubat ayında aşı turları satmaya başladı. Sonrasında ise turları askıya aldı. Öte yandan Avusturyalı tur şirketi Impfreisen.at çok sayıda koronavirüs aşısına erişim garantisini veren tur için erken rezervasyon almaya başladı.

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