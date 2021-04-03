Rusya’dan aşı turizmi açıklaması: Yasal değil

Ancak bazı ülkelerde yabancı turiste aşı yapıldığı yönündeki açıklamalar da kafa karıştıyor. Türkiye’den bazı tur operatörleri de Rusya’ya aşı turizmi başlattıklarını açıklamış, Hürriyet de bu haberi ‘Aşı dahil tam pansiyon’ başlığı ile gündeme taşımıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko bir açıklama yaptı. Rusya televizyonuna çıkarak aşı turizmi ile ilgili Rusya’nın resmi tutumunu dile getiren Mikhail Muraşko, günümüzde hala hazırda böyle bir uygulamanın bulunmadığını ve yasal olmadığını açıkladı.

AŞI TURLARI

Bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden Moskova’ya 100 kişilik gruplar halinde aşı turları düzenlenmeye başladığı haberlerinin yaygınlaşması üzerine açıklamayı yapan Muraşko, “Rusya’da iç ihtiyacımız için ayrılan aşılar kendi vatandaşlarımız içindir. Ülkemize turist olarak gelecek kişilere yapılması mümkün değil ve yasadışı bir uğraş sayılır. Rusya’nın yabancı ülkelere aşı temini ise ikili anlaşmalar çerçevesinde temin edilmektedir” dedi. Bu arada değişik sağlık kurumlarında Rusya’nın resmi tavrına rağmen yabancı turistlere aşı yapılabildiği iddia ediliyor.

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