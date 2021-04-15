Aşı turizmine bir ülke daha katıldı! Tatile gidene aşı yapacaklar

Pandemi dünyadaki birçok turistik yeri zora soksa da önce dijital göçebelikle başlayan hikayesine Maldivler, aşı turizmiyle devam ediyor. Maldivler Turizm Bakanı Abdulla Mausoom'ın açıklamasına göre Maldivler, ülkenin en çok etkilenen seyahat sektörünü canlandırma amaçlı üç yönlü girişiminin bir parçası olarak yakında ziyaretçilere aşı sunacak.

Abdulla Mausoom Çarşamba günü CNBC’ye verdiği demeçte, turistleri “ziyaret etmeye, aşılamaya ve tatile” teşvik eden “3V” stratejisinin ülkeyi ziyaret etmek için “daha uygun” bir yol sağlayacağını söyledi.

ŞU ANDA PCR TESTİ ZORUNLU

Şu anda, Maldivler ziyaretçileri giriş hakkı kazanmak için negatif PCR testi ve otel rezervasyonu belgesi sunmaları gerekiyor. Mausoom, ülkenin Sağlık Koruma Dairesi’nin ”çok yakında - hatta belki bu hafta” aşılanmış gelenlere kısıtlamasız girişle ilgili bir açıklama yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Güney Asya’da tropikal plajları ve tertemiz suları ile ünlü bir takımada olan Maldivler, turizm endüstrisine büyük ölçüde bağımlı. Gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 67′si doğrudan ve dolaylı olarak turizm sektöründen elde ediliyor. Turizm bakanı, ziyaretçilere aşı uygulaması için bir zaman çizelgesi hazırlamayacak. Hükümetin önceliğinin, yerleşik nüfusun tamamını aşılamak. Ancak, bu süreç tamamlandığında ülke dışardan gelenleri de aşılamaya hazır olacak.

YÜZDE 53'Ü AŞILANDI

Maldivler'de yaşayanların yüzde 53'ü aşılandı. Turizm sektöründe ise aşılanma oranı yüzde 90'ı buldu. Tüm bu oranlar ilk doz aşılama için geçerli. Mausoom, gelenler için tedarikin bir sorun olmayacağını söyledi. Ülkenin Hindistan, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün aşıların adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan Covax programından aşı bağışları aldığını söyledi. Maldivler ayrıca Singapur’dan ek malzeme siparişi verdi.

Mausoom, “Maldivler’de arzın bir sorun olduğunu düşünmüyorum çünkü nüfusumuz nispeten az. Çeşitli kuruluşlardan ve dost ülkelerden aldığımız kota da yardımcı olacaktır” dedi. Mausoom, aşı turizmi girişiminin ülkenin bu yıl 1,5 milyon turist gelişi ve 10 milyon gece yatma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için gerekli bir strateji olduğunu söyledi.

DİJİTAL GÖÇEBELİK DE ARTIYOR

Maldivler Turizm Bakanı Abdulla Mausoom dijital göçebeliğin de artışına vurgu yaparak, "Maldivler’den çalışmak artık çok moda hale geliyor. Çok zengin yöneticiler görüyorsunuz, şirket yöneticileri buraya geliyorlar ve burada oturuyorlar" dedi. Maldivler bu yıl 350 bin ziyaretçi aldı. Çünkü tatilciler - özellikle yakındaki Hindistan’dan - ülkenin sınırlı giriş koşullarından yararlanıyorlar.

Bu arada, konuklar daha uzun süreli konaklamalar için rezervasyon yapıyorlar ve birçoğu adaları iş tatili için bir varış noktası ya da işlerini yürüteceği bir rota olarak kullanıyor. Mausoom, turistlerin hem birinci hem de ikinci dozlarını almaya devam etmesiyle bunun devam edeceğinden umutlu olduğunu söyledi.

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