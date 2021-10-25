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Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 24,3 arttı

#Doğal Gaz İthalatı#Enerji#Rusya
Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 24,3 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 artarak 4 milyar 170 milyon metreküp oldu. Bu dönemde en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 80 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 526 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 644 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 27,6 artarken LNG ithalatı yüzde 8,9 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 artarak 4 milyar 170 milyon metreküp oldu.

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Ağustosta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 80 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 898,2 milyon metreküple İran, 547 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 51,9 ve yüzde 121 arttı, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 44,5 azaldı.

 

GAZ SANTRALLERİNİN TÜKETİMİNDE YÜZDE 73,6 ARTIŞ

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Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 42,4 arttı ve 4 milyar 366 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 73,6 artışla 2 milyar 238 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 8,5 artarak 302 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması

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Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 27 artışla 358 milyon metreküp oldu.
Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansıyor.

DOĞAL GAZ STOKLARINDA 2 MİLYAR 693 MİLYON METREKÜP GAZ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artışla 2 milyar 693 milyon metreküp oldu.

Bakan Dönmez: Yeraltı doğalgaz depolarının 4’te 3’ü doldu

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Doğal gaz stokunun yüzde 86,1'ini 2 milyar 320 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 13,9'unu 373,1 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 3,6, LNG terminallerinde yüzde 94 artış gösterdi.

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#Doğal Gaz İthalatı#Enerji#Rusya

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