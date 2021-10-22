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Son dakika... Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması

#Doğal Gaz#Fatih Dönmez#Enerji
Son dakika... Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yer altı doğal gaz depolarının 4'te 3'ünün doldurulduğunu açıkladı. Bakan Dönmez daha önce yaptığı açıklamada doğal gaz arzında sorun olmadığını ifade etmişti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız." dedi.

Bakan Dönmez daha önce yaptığı açıklamada doğal gaz arzında sorun olmadığını ifade etmişti.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış ile ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan’la ek doğalgaz için anlaşma tamam

İlgili Haber:Azerbaycan’la ek doğalgaz için anlaşma tamam

AZERBAYCAN İLE EK DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

Geride kalan haftada Türkiye’nin ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurgulamıştı.

Dönmez, “Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye’ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı’ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Dönmezden elektrik ve doğal gaz açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz

İlgili Haber:Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz

PİYASANIN ALTINDA

BOTAŞ’ın 1300 doların üzerinde doğal gaz aldığına ilişkin bir iddianın da bulunduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, gazın önemli bir kısmının uzun dönemli sözleşmelerle temin edildiğini aktarmıştı. Dönmez, uzun dönemli kontratlardaki fiyatların uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olduğunu ve zikredilen seviyenin altında olduğunu vurgulamıştı.

“Türkiye gazı pahalıya alıyor” iddiasına da değinen Dönmez, şunları kaydetmişti:

Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye, doğalgaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır.

 

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#Doğal Gaz#Fatih Dönmez#Enerji

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