Bakan Dönmez: Yeraltı doğalgaz depolarının 4’te 3’ü doldu

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KIŞ mevsiminin yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonların ortaya atılmaya başlandığını kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özellikle de milli kuruluşlar Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına dair bazı iddialar ortaya atıldığını hatırlattı. Dönmez, “Daha önce ifade ettik, bugün burada bir kez daha tekrarlayalım: Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ’ın satılmasına yönelik gündemimizde herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaklaşan kış öncesi böyle mesnetsiz iddiaları ortaya atarak sanki enerji yönetiminde bir kriz varmış havası yaratılmak istendiğini biliyoruz. Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Yeraltı doğalgaz depolarının 4’te 3’ünün dolduğunu belirten Dönmez, “İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız. Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yeraltı doğal gaz, LNG ve FSRU tesisleri gibi sistemi ciddi oranda rahatlatan, besleyen kaynaklara sahibiz. İnşallah herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan bu dönemi de atlatacağız, buna inanıyorum” diye konuştu.



Denizli’de gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği 2021 Yılı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Bakan Dönmez, üreten bir tüketici olan hatta ürettiği enerjiyi depolayan yerel yönetimlerin tüm Türkiye’ye yayılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bakan Dönmez, birliğe üye 150 belediyenin toplam yenilenebilir enerji yatırımının 170 megavatı geçtiğini, bu kentlerde 102 bin 908 konut ile 1124 dönüm seranın ısıtılmasının da jeotermal enerjiyle karşılandığını ifade etti. Belediyelerin imar planlarını hazırlarken kentte hangi kaynaktan ısıtma sağlanacağına karar vermesi gerektiğine işaret eden Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjide her bir puanlık artışının yaklaşık 250 milyon dolarlık enerji ithalatını önlediğini vurguladı.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ

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Yerel yönetimlere enerji üretiminde sağlanan kolaylık ve desteklere de değinen Bakan Dönmez, enerji konusunda verimlilik ve tasarrufun yeni yatırımlardan daha fazla fayda sağladığını söyledi. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürüttükleri faaliyetlerle 1 milyar 117 milyon dolarlık tasarruf sağladıklarını bildiren Dönmez, “Sadece 2020 yılında elde ettiğimiz tasarrufun mali karşılığı 158 milyon dolar oldu. Çok basit davranış ve tutum değişiklikleriyle yüzde 10 ile 20 arası bir tasarruf etme imkanımız var. Sırf elektrik enerjisinde yüzde 1 daha az kullanmış olsak 250 milyon dolar tasarruf etmiş oluyoruz. Isıtma sistemlerimizi 1 derece kıssak, 23 derece yerine 22 dereceye getirsek ülke olarak 1 milyar metreküp doğal gaz tasarruf etmiş oluyoruz. Enerji verimliliğinin sadece ekonomiye, bütçemize katkısı yok, çevremizi de korumuş olacağız” ifadelerini kullandı.

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BELEDİYELERE TASARRUF ÇAĞRISI

BELEDİYELER açısından enerji tasarrufu adımlarında henüz istenilen yolun katedilemediğini, elde edilen tasarrufun yüzde 1’in altında olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “Belediyelerimiz açısından söylüyorum, bu yetmez. Bu konu neden önemli çünkü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu binaları için 2023 sonuna kadar yüzde 15 tasarruf hedefi tanımlandı. Bu, herkes için geçerli, benim bakanlığım için de belediyeler için de geçerli. Bu hedefe ulaşmak için kurumlarımızın ivedilikle enerji verimliliği dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bakanlık olarak bizler bu konuda her türlü teknik destek ve danışmanlık vermek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”