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Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz

#Nureddin Nebati#Mehmet Muş#Gürsel Baran
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise fiyatlarda gevşeme olmasını beklediklerini söyledi. ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Göreceksiniz hep beraber izleyeceğiz; bir kaç gün sonra önümüzdeki hafta hemen hemen bütün alanlarda fiyat indirimleri olacak" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketleri etkisini göstermeye başladı. Döviz kurlarında başlayan düşüşlerle birlikte fiyatlarda da gerilemeler görülüyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla toplantı yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte Anadolu'ya gidip diğer sektörleri dinleyeceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşle birlikte fiyatlarda gevşeme beklediklerini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise önümüzdeki haftadan itibaren fiyatlarda düşüşlerin olacağını belirtti.

BAKAN NEBATİ: ANADOLU'YA ÇIKIP SEKTÖRLERİ DİNLEYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi.

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Bakan Nebati, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Nebati'nin, milletvekillerine, faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi.

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Toplantının ardından AK Partili milletvekilleri ile kuliste sohbet eden Bakan Nebati, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nebati, kapalı toplantıya ilişkin, "Dün akşam TRT yayınında anlattıklarımı anlattık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sunumumuz olacak ardından 4 Ocak'ta AK Parti İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu.

BAKAN MUŞ: FİYATLARDA GEVŞEME BEKLİYORUZ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "(Kurun düşmesinin ardından fiyatlarda düşüş olup olmayacağına ilişkin soruya): Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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İNDİRİMLERİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRECEKSİNİZ

ATO Başkanı Gürsel Baran:

Döviz kurlarındaki düşüşün piyasada fiyatlara yansıyacağını CNN Türk ekranlarında duyuran ATO Başkanı Gürsel Baran "Bugün iki fabrikadan çok güzel haber geldi. Fiyatlarla ilgili indirimlere başladıklarını belirttiler" dedi.

Elbette etikete yansıyacak, zaten yansımak zorunda. Benim arkadaşlarım, üyelerim bunu atlamayacaklardır. Yaklaşık 1-2 aydır yukarı giden fiyat aralığı var. Bu bizde o kadar büyük problemler yarattı ki, biz dört gözle ortalığın durulmasını bekliyorduk.

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Pazardaki iş hareketinin tekrar bizim istediğimiz seviyelere yükselmesi için süratle fiyatlar geri gidecek. Biz o beklediğimiz iş hareketine kısa sürede kavuşacağız. Dün birkaç haber geldi fiyatlarla ilgili. Bugün iki fabrikadan çok güzel haber geldi. Fiyatlarla ilgili indirimlere başladıklarını belirttiler.

Ben şu anda yüzde 8-10'luk indirimleri doğal karşılıyorum. Göreceksiniz hep beraber izleyeceğiz; bir kaç gün sonra önümüzdeki hafta hemen hemen bütün alanlarda fiyat indirimleri olacak. Bu ortamı devam ettireceğiz, birkaç gün sonra Türkiye genelindeki bütün pazar hak ettiği yere oturacak.

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Bu bizim için şart, bizim için olmazsa olmaz. Ben ticaret yapamam bu fiyat aralığıyla, o yüzden özlemle beklediğimiz bir ortam var. İnşallah bunu hep beraber izleyeceğiz.

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#Nureddin Nebati#Mehmet Muş#Gürsel Baran

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