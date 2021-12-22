Türk Lirası’nda değer kazancı yüzde 40’a ulaştı! 1.75 milyar dolar bir gecede satıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrasında dolarda düşüş hızlandı. 20 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasından hemen önce dolar 18 lira civarında seyrediyordu. Erdoğan’ın açıklama yapmasıyla birlikte dolar kurunda sert düşüş yaşandı ve Türk Lirası değer kazanmaya başladı. Dolar kuru 11.10 liraya kadar gerilerken TL’deki değer kazancı böylece yüzde 40’a yaklaşmış oldu.

Aynı durum euro için de geçerli oldu. Türk Lirası, euro karşısında değerini yüzde 40 artırdı. Euro 20.79 liradan 12.52 liraya sert düşüş gerçekleştirmiş oldu.

Gram altın fiyatları ise 1062 liradan büyük düşüş gösterdi ve 639 liraya kadar geriledi.

Gözden Kaçmasın İşte yeni sistemin ayrıntıları Haberi Görüntüle

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI ETKİLİ OLUYOR

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu döviz endeksli TL vadeli mevduat hesabına geçmek için harekete geçti. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü duyurdu. Buna göre, bankaya yatırılacak mevduatlara bankaların verdiği sabit faizin yanında hesabın açıldığı tarih ile vade sonu tarihi arasında oluşacak kur farkı da devlet tarafından verilecek. Böylece vatandaş parasını TL’de tutarken dolara karşı da değer kaybı yaşamamış olacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Nebati'den ekonomideki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar Haberi Görüntüle

VATANDAŞ DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTU

Yastık altında döviz tutan vatandaşlar paralarını Türk Lirası’na çevirmek için döviz bürolarının yolunu tuttu. Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşurken bu durum Türk Lirası’na güveni bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Gözden Kaçmasın Kur korumalı vadeli TL mevduatı ve bundan sonrası Haberi Görüntüle

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI SONRASI 1.75 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında dün sabaha kadar 1,75 milyar dolarlık dövizin bozdurulduğunu belirterek, bu durumun hızlı bir şekilde kredi faizlerine de yansımasını beklediklerini ifade etti. Aran "Dünkü kararlar öncesine göre kredi faizlerinde çok daha uygun bir ortam var. Ben kredi faizlerinde hızlı bir düşüş beklerim" dedi.