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Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı

#Merkez Bankası#Son Dakika#Döviz
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,3480 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13.9125 TL şeklinde duyuruldu.

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir" ifadelerinde bulunmuştu.

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İLK KUR BUGÜN AÇIKLANDI

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başladı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13.9125 TL, satışta ise 13,9376 TL ve Dolar ise alışta 12,348 TL ve satışta ise 12,3702 TL olarak açıklandı.

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HER GÜN 11.00'DE AÇIKLANACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamadaki gibi kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacak.

Merkez Bankası aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklaması yapıyor.

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