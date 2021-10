Bitcoin fiyatları kritik sınırı aştı! Yeni zirve gelir mi?

Haberin Devamı

4 gündür aralıksız yükselişini sürdüren Bitcoin fiyatları, 7 Eylül tarihinden bu yana ilk kez psikolojik seviyesi olan 50 bin doları aştı. Geçtiğimiz günlerde yine Çin’den gelen kripto para madenciliği ile ilgili olumsuz haber sonrası kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşanırken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın kripto para birimleri ile ilgili ‘yasaklama olmayacak' sözleri sonrası piyasalar yeniden hareketlendi. Uzmanlar, en popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi Bitcoin’in kritik sınır olan 50 bin doları aşmasıyla beraber, 51 bin 400 dolar direnç seviyesinin önemini artırdığını, bu seviyenin hacimli aşılmayla da yükselişlerin kuvvetlenebileceğini belirtti.

Bunların yanında kripto para piyasaları son dönemde çok daha fazla haber bazlı hareket ederken; yatırımcılar herhangi bir zarar görmemek için haber odaklı takiplerini daha çok artırmalı ve temel, teknik analizlere çok daha fazla önem vermelidir.

Bitcoin fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 50 bin 327 dolar seviyesini görürken; böylelikle yaklaşık bir ayın zirvesine ulaştı. Bitcoin, saat 14.45 itibarıyla yüzde 1,94 oranında yükselişle 49 bin 946 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ETHEREUM 2 HAFTANIN EN YÜKSEĞİNDE

Bitcoin ile beraber yükselişini dördüncü gününe taşıyan Ethereum fiyatları ise, bugün 17 Eylül’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ethereum gün içerisinde en yüksek 3 bin 472 dolar seviyesini, en düşük ise 3 bin 358 dolar seviyesini görürken; şu sıralarda dünkü fiyatına göre yüzde 1,60 oranında yükselişle 3 bin 437 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BİTCOİN’DE 100 BİN DOLARLI SEVİYELER KONUŞULABİLİR

Kripto para piyasasında yakalanan olumlu hava sürüyor. BitcoinDolar paritesi tam 4 hafta sonra 50 bin doların üzerine çıktı. Aslında bundan da önemlisi 48 bin 100 dolar seviyesindeki kritik direnç noktasının üzerinde fiyatların oluşması. Burası son derece önemli. Zira paritede yukarı hareketin devamı bu nokta üzerinde maliyetlenilmesine yani hacimli kapanışlara bağlı.

Bu gerçekleşirse 48 bin 100 dolar seviyesine artık destek noktası olarak bakacağız ve yukarı yönlü söylemlerimizi biraz daha sağlamlaştıracağız. O zaman olası yukarı hareketlerin devamı senaryomuzun ilk maddesi olarak 48 bin 100 dolar seviyesi üzerinde kalınması olarak belirleyelim. Bu gerçekleşirse 50 bin seviyesinin üzerindeki hareketlerin 51 bin 400 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar devamını görebiliriz.

Ancak burada dikkat! Zira haftalık bazda bu seviye son derece kritik bir direnç noktası. Çünkü parite 2021 Nisan ayının başından beri haftalık bazda bu trend çizgisinin kıramıyor. Kırılması 57 bin dolarlara kadar yaklaşım 5 bin 600 dolarlık yeni bir potansiyelin açılmasını sağlayabilir. Şunu belirtmekte fayda var; 57 bin dolar seviyesi paritede bir nevi mihenk taşı konumunda. Zira şu ana kadar olan yükselişler bir nevi tepki alımı niteliğinde. Direnç noktası 57 bin dolar seviyesine denk gelen bu trend çizgisinin yukarı kırılması paritenin ciddi anlamda bir yükseliş trendine girmesini sağlayabilir. Bu da son dönemde çokça konuşulan 60 binli, 80 binli hatta 100 bin dolarlı seviyelerin yavaş yavaş da olsa telaffuz edileceği bir teknik görünüm sunabilir.

Bunlar olumlu senaryolar… Olumsuz senaryoda yani tekrar 48 bin 100 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda paritede yaşanan olumlu havanın dağılmasına yönelik ciddi bir risk ortaya çıkar ki bu da ilk aşamada paritenin 46 bin 779 ve 45 bin 784 dolar seviyelerine gerilemesine neden olabilir. Son olarak şunu da tekrar belirtmekte fayda var; kripto para piyasası son 3 – 4 aydır piyasa ciddi anlamda haber odaklı hareket ediyor. Bu durumun devamı beklenebilir. O sebeple kripto para piyasası yatırıcısının şu dönemde haberlere ve olası etkilerine daha faza önem vermeli. İşte burada da finansal okur yazarlık öne çıkıyor. Yani bu dönem daha fazla araştıran, daha fazla okuyan yatırımcının dönemi… O sebeple dikkat!

KISA VADELİ İŞLEMLER HALA ÇOK RİSKLİ

Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı





Her ne kadar her zamanki gibi Çin'den gelen açıklamalar piyasaları altüst etse de artık bir klasik haline geldiği için eski etkileri görmedik. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kripto para yasakları taraftarı olmaması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafında EFT işlemlerinde olumlu yönde duruşları piyasa da hareketlilik sağladı.

Esasında Binance gibi büyük borsalarda açık pozisyonların arttığını gördük ve yükseliş trendi ile beraber yeni pozisyonlar tekrar alındı. Kripto paralarda öncelikle yasaklamalar ve akabinde alternatif devlet ya da kurum paraları dolayısıyla daha çok volatiliteler yaşanacak. Fakat önceden yasaklama veya başkaca söylem ya da eylemler gerçekten bir düşüş ya da artışa sebep iken şu anki piyasada böyle bir sonuç birliğine varmak mümkün değil. Zira, artık insanlar kripto para piyasasında durmaya devam ediyor ve vakti geldiğinde pozisyon alıyor. Bu durumda yumurta mı tavuktan çıkıyor tavuk mu yumurtadan hikayesi benzeri bir piyasa ile karşı karşıyayız.

Temel analizlere itibar etmek her zaman önemli fakat böyle belirsiz zamanlarda mutlaka teknik analizlere de çok ciddi önem verilmelidir. Kripto paraların arkasındaki teknoloji, teknolojinin geliştirilmesi, hangi para hangi sorunlara çözüm üretebiliyor, bu çözümlere yönelik kendini geliştirebiliyor mu, işlem hacmi ne durum da ve en nihayetinde teknik analiz ne diyor. Şu an tüm bunlara bakılmadan işlem yapmak sisli bir ortamda yürümek gibi. Kimsenin şu an çıkış trendine girildi ya da düşüş trendine giriliyor demesi mümkün değil. Ama bir gerçek var ki kripto paraların kendisi trend. Dolayısıyla uzun vadede bu trendin kazandırması muhtemel. Ama kısa vadeli işlemler hala çok riskli.

