Son dakika... Kripto para birimi Shiba Coin'de büyük yükseliş hareketi

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Shiba Inu kripto para birimi hızlı yükseliş gösteriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana büyük kripto para borsalarında işlem gören Shiba Inu bir süredir yatırımcısına kaybettirmişti. Bol sıfırlı kripto para birimine güvenen yatırımcılar küçük paralarla milyonlarca Shiba Inu alarak zengin olma hayali içine girmişti. Ancak fiyatı uzun süredir stabil seyreden Shiba yatırımcısını üzmüştü.

Uzunca bir süre 0.000007 dolar seviyelerinde işlem gören Shiba, geçtiğimiz günlerde hareketlenme yaşadı. Hanesinden bir sıfırı daha silen Shiba Coin 0.00001514 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Son 24 saatte 38.2 trilyon Shiba Coin işlemi gerçekleşirken piyasa değeri 5.2 milyar dolara ulaştı. Toplam olarak dolaşımda 394.796.000.000.000 adet bulunan Shiba Coin'in toplam arzı ise 1.000.000.000.000.000 seviyesinde.

FİYATI ARTTI

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Shiba Coin'in fiyatı 0.00001526 dolar seviyesini gördü ve bir sıfırı daha hanesinden sildi. 2 günlük sürede yatırımcısına yüzde 84 kazandıran Shiba Coin'in istikrar yakalaması beklentisi sürüyor. Birçok yatırımcı bol sıfırlı fiyatı nedeniyle milyonlarca satın alıp ilerleyen yıllarda prim yapmasını bekliyordu.

BITCOIN DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kripto para birimlerinin atası olarak kabul edilen Bitcoin de 50 bin dolar sınırına yeniden yaklaştı. Bitcoin gün içinde en düşük 48 bin 604 dolar, en yüksek 49 bin 750 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM 3400 DOLARI AŞTI

En popüler kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum ise 3400 doları aştı. Bitcoin'deki toparlanma ve kripto para piyasalarındaki hacmin artmasıyla birlikte Ethereum'un tarihi zirvesi olan 4136 doları test etmesi bekleniyor.

DOGECOIN'DE HAFİF YÜKSELİŞ VAR

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin ise kayda değer bir hareketlilik göstermeden 0.24 dolar seviyesinde işlem görüyor.