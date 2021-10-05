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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Fed'in atacağı adımlar, dolardaki hareketlenme ve ABD enflasyonu küresel piyasalarda altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları doların etkisinde kalmaya devam ediyor. Dolardaki güçlenme ile birlikte altın tarafına satış geliyor. Fed'in tahvil alımlarını Kasım ayından itibaren azaltmaya başlayacağı sinyalini vermesi ve akabinde de faiz artırımına gitme yönünde karar alabileceği beklentisi altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz gün 23 Eylül'den bu yana ilk kez 1770 dolar seviyesine yükselen ons altın saat 08:39 itibarıyla 1757 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içinde en düşük 1757 dolar en yüksek 1770 dolar seviyesi görüldü.

Analistler ABD'de enflasyon oranlarının yüksek seyretmeye devam edeceği öngörüsünde bulunsalar da Fed'in atacağı adımlar altını baskı altında tutuyor.

GRAM ALTIN 500 LİRA SINIRINDA

Gram altın fiyatları da dolardaki güçlenmenin etkisiyle 500 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Sat 08:39 itibarıyla gram altın 500.7 liradan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 500.2 lira, en yüksek 504.5 lira seviyesi görülmüştü.

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#Altın#Emtia#Fiyat