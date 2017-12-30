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    Zıplaya zıplaya kubbeyi deldiler

    Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
    30.12.2017 - 01:27 | Son Güncelleme:

    Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan Eminönü Mercan’daki ’Büyük Valide Han’ın kubbesi, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktü.  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’da koyduğu “Çatıya çıkma yasağı”nı dinleyen yok.

     

    Muhteşem boğaz manzarası nedeniyle, sosyal medya paylaşım sitesi İnstagram’a fotoğraf koyanların vezgeçilmez mekanı haline gelen

    Büyük Valide Han’ın  girişine Turizm Bakanlığı tarafından asılan uyarı levhasında  “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazıyor.  Ama kubbenin üzerinden fotoğraf meraklısı ziyaretçiler eksik olmuyor.  İddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor. Parayı vereni çatıya çıkartmayı sürdürüyor. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirme merakı ve ekiphalinde, ağır malzemelerle çıkan kullanan profesyonel çekim yapanlar veriyor. 


    KUBBE ALARM VERİYOR
    Büyük Valide Han’ın yıllara meydan okuyan kubbeleri,  fotoğraf meraklılarının hor kullanımına dayanamadı. Bazılarında çökmeler başladı. Çöken bir kubbenin üzeri tahta ve saçla kapatıldı. Bir başka kubbede de büyük delikler oluştu. Aşağıdan bakıldığında artık gökyüzünü görmek mümkün.

     

    Etiketler: eminönü , tarihi eser
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