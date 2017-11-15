Zimbabve'de darbe mi oluyor? Ülke diken üstünde

Devlet televizyonu ZBC'de bir general tarafından okunan bildiride, Cumhurbaşkanı Mugabe ve ailesinin güvende olduğu ifade edildi.

"Ordunun yönetime el koyması söz konusu değildir" denen açıklamada, hedefin Mugabe'nin çevresindeki 'suç şebekesi' olduğu ifade edildi ve "Görev başarıyla tamamlanır tamamlanmaz hayatın normale dönmesini bekliyoruz" dendi.

BAŞKENTTE ZIRHLI ARAÇLAR

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Mugabe'nin yardımcısını görevden almak istemesi üzerine ülkenin Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga Salı günü bir açıklama yapmış ve Mugabe'nin Partisi Zanu-PF'deki tasfiyeleri sona erdirmeye hazır olduğunu söylemişti.

Açıklamayı 'darbe tehdidi' olarak orumlayan iktidardaki Zanu-PF ise Genelkurmay Başkanı'nı 'vatana ihanet'le suçlamıştı. Tırmanan gerilimle birlikte Zimbabve'nin başkenti Harare sokaklarında giderek artan sayıda zırhlı araç görüldüğü ve askerlerin stratejik noktalara yerleştirildiği yönünde haberler gelmeye başladı.

Daha sonraysa devlet televizyonu ZBC'nin kontrolünün orduya geçtiği duyuruldu. Bu süreç içerisinde ABD'den yapılan açıklamalarda krizin diyalogla aşılması yönünde çağrılar geldi.

Ancak ABD'nin Zimbabve Büyükelçiliği tüm elçilik personeli dahil ülkedeki ABD vatandaşlarından evde kalmalarını istedi ve 'devam eden siyasi belirsizlik nedeniyle' elçiliğin kapalı kalacağını duyurdu.

KRİZ NASIL BÜYÜDÜ?

93 yaşındaki Mugabe, yardımıcısı Emmerson Mnangagwa'yı cumhurbaşkanının halefinin kim olacağıyla ilgili tartışmalar nedeniyle geçen hafta görevden almıştı.

General Chiwenga'nın olası askeri müdahale uyarısı, ordu karargahında yaptığı basın toplantısında gelmiş, Chiwenga Zanu PF'deki tasfiyelerin "net bir şekilde bağımsızlık mücadelesine katılanları hedef aldığını" söylemişti. Görevden alınan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 1970'lerdeki bağımsızlık savaşını veren kadrolardan.

Chipanga "Meşru yollarla seçilmiş hükümete yapılan tehditleri oturup izlemeyeceğiz" demişti. Chiwenga'nın basın toplantısına 90 üst düzey ordu yetkilisi katıldı. Ancak Zanu PF'nin gençlik kolu başkanı Kudzai Chipanga, genelkurmay başkanının ordunun tamamının desteğine sahip olmadığını söyledi.