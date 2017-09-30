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    Zehirlediği başka gıda maddeleri de var

    Hakan AYTAŞ / FRIEDRICHSHAFEN, DHA
    30.09.2017 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Friedrichshafen kentinde, marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştıran ve eylemini sonlandırmak için 10 milyon euro isteyen zanlı yakalandı. Ancak yetkililer tehlikenin henüz geçmediğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.

    16 Eylül Cumartesi günü Almanya’daki zincir marketlere mektup yazarak 10 milyon euro isteyen zanlının bir marketteki beş şişe çocuk mamasına etilen glikol karıştırdığı tespit edilmişti. Polisin, zanlının fotoğraflarını yayınlamasının ardından gelen binlerce ihbar neticesinde 55 yaşındaki Alman zanlı, 29 Eylül Cuma günü Ofterdingen kasabasında yakalandı.
    Polisteki sorgusunda konuşmayan zanlının en az 20 gıda maddesine daha zehir karıştırdığı tahmin ediliyor. Polis sözcüsü, zanlı yakalanmasına rağmen alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda tüketicileri uyardı. Açıldığından şüphe edilen paket ve şişelerin kesinlikle alınmaması istendi.

    Zehirlediği başka gıda maddeleri de var

     

    Etiketler: bebek maması , zehir , ALMANYA , son dakika , haber
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